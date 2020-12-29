ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Закуски на Новый год: что приготовить в год Быка – простые и вкусные рецепты

29.12.2020 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Закуски на Новый год: что приготовить в год Быка – простые и вкусные рецепты

Символом 2021 года на Востоке считается Металлический Бык. Традиционно то обстоятельство, что бык животное травоядное, учитывается при планировании блюд для праздничного застолья. Однако во время встречи 2021-го не забудьте «проводить» и Крысу. Рассказываем, какие закуски рекомендуется приготовить для новогоднего стола.

Быки предпочитают зелень, поэтому и на праздничном столе она должна быть в изобилии. Овощные и грибные блюда будут уместны в любом виде, включая засолки, маринады и свежую нарезку. Бык не останется равнодушен к блюдам из круп. Не обойтись без фруктов на столе и нескольких видов хлеба.

Для встречи года Быка советуем готовить простые и полезные закуски.

Табуле


Фото: dinne.ruОчень вкусная и легкая закуска восточной кухни, подходит к запеченному мясу и птице.

Как готовить: 2-3 ст. л. булгура залейте кипятком, добавьте щепотку соли и оставьте под крышкой примерно на 1 час. Затем слейте лишнюю воду. Мелко порубите пучок петрушки, кинзы, зеленого лука и 10 листиков мяты. Нарежьте мелкими кубиками 2 средних помидора. Соедините булгур, зелень и помидоры, полейте соком одного лимона, посолите, поперчите по вкусу и заправьте оливковым маслом. Подавайте к столу охлажденным.

Фаршированные шампиньоны


Фото: Siim79 / Shutterstock 

Невероятно вкусный рецепт! Используйте для приготовления блюда только средние или крупные шампиньоны, так как с мелкими грибами придется немало повозиться.

Как готовить: промойте и просушите 20 шампиньонов. Вырежьте из них ножки, мелко порубите их и обжарьте на сковороде с растительным маслом и мелко порезанными 1-2 зубчиками чеснока.
Натрите на мелкой терке 150 г твердого сыра, мелко порубите 50 г петрушки и укропа. Смешайте зелень, сыр и обжаренные ножки шампиньонов. Посолите и поперчите по вкусу, затем начините получившейся смесью грибы и выложите их на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом.
Запекайте 15–20 минут при 190°C.

Помимо вегетарианских, рекомендуем подать к столу несколько блюд из морепродуктов, рыбы и птицы. Да и свинина не «разозлит» Быка.

Закуска из куриного филе и бекона


Фото: foodistika.ru

Блюдо готовится просто и вызывает неподдельный интерес у гостей. 

Как готовить: 4 куриных филе нарежьте крупными кубиками. Смешайте полстакана растительного масла, 2 ст. л. лимонного сока и 2 ст. л. соуса «Чили». Влейте смесь в курицу и поставьте мариноваться на час в холодильник. Затем каждый кусочек куриного филе обмотайте полоской бекона (всего 400 г), закрепите зубочисткой и выложите на противень с пергаментом. Запекайте закуску в разогретой до 170°C духовке около 30 мин. Переворачивайте кусочки в процессе приготовления. Бекон должен стать хрустящим.

Тарталетки

Закуски в тарталетках исчезают со стола за считаные минуты. Приводим проверенные рецепты, которые будут по нраву Быку.

С кремом из авокадо и креветками. Очистите и нарежьте 1 авокадо. 2 зубчика чеснока раздавите и обжарьте на оливковом масле, затем достаньте чеснок и положите на эту же разогретую сковородку примерно 500 г креветок, выдавите несколько капель лимонного сока и готовьте 2-3 минуты. Блендером взбейте до однородной массы авокадо и 200 г творожного сыра. Добавьте по вкусу лимонный сок и соль. Взбейте все до однородной массы и переложите в кондитерский мешок. Наполните тарталетки получившимся кремом, выложите сверху обжаренные креветки и посыпьте мелко порезанным зеленым укропом и молотым красным перцем. Особую пикантность придаст тертый пармезан.


Фото: alizy.club

С печенью трески. Разомните 120 г печени трески вилкой. Нарежьте мелкими кубиками сваренное вкрутую яйцо и небольшой свежий огурец. Перемешайте все ингредиенты, приправьте оставшимся маслом из банки от трески, посолите на свой вкус и разложите по тарталеткам.


Рулет из лаваша

Рулет из лаваша украсит новогодний праздничный стол. Такая закуска тает во рту, а выглядит красиво и очень аппетитно.

Со шпротами. Сварите вкрутую 2 яйца, отделите белки от желтков, натрите их на терку. Также натрите на терку 150 г твердого сыра. Разомните вилкой шпроты из одной банки, масло слейте.
Разложите 1 лист тонкого лаваша. На половину лаваша намажьте 2 ст. л. майонеза, смешанного с измельченным зубчиком чеснока. Выложите тертые белки, затем желтки, потом – шпроты. Посыпьте все сыром и накройте второй частью лаваша. Смажьте лаваш сверху 2 ст. л. майонеза, сверните в рулет и положите в холодильник для пропитки на 2 часа. Перед подачей на стол нарежьте рулет порционными кусками, посыпьте рубленной зеленью.


Фото: delo-vcusa.ru

С крабовыми палочками и сыром. Натрите на терке 200 г крабового мяса, 2 плавленых сырка и 2 сваренных вкрутую яйца. Порубите зеленый укроп и петрушку. Все ингредиенты соедините.
Разложите тонкий лист лаваша и намажьте полученной массой по всей поверхности. Сверните рулет и положите в холодильник на 2 часа. Перед подачей на стол нарежьте порционными кусками.


Фото: 1000.menu

Бутерброды

Бутерброды разнообразят праздничное застолье. Есть множество вариантов, приводим подходящие для встречи года Быка.

С икрой. Порежьте ломтиками белый хлеб, 100 г размягченного сливочного масла смешайте с мелкопорезанной зеленью укропа (50 г). Намажьте «зеленое» масло на хлеб. Сверху чайной ложкой уложите икру, украсьте бутерброды веточками петрушки.


С рыбой. 80 г филе слабосоленой семги без костей пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Разотрите рыбную массу со сливочным маслом (100 г) и рубленной зеленью (2 ст. л.). Намазываем на порционные кусочки нарезанного хлеба и подаем охлажденными.


Фото: belochka77.ruСо шпротами. Намажьте «зеленое» масло (приготовление см. выше) на ломтики белого немного поджаренного хлеба. На каждый ломтик выложите по целой рыбке, рядом положите 2 кружочка свежего огурца, украсьте бутерброды зеленью петрушки.


Фото: belochka77.ru

С печенью трески. Консервированную печень (250 г) разомните вилкой, смешайте с зеленым луком и нежирным творогом (300 г). Заправьте солью, карри, жиром из банки и намажьте на хлеб.


Фото: belochka77.ru

С сельдью. 4 кусочка черного хлеба разрежьте на четыре части и немного обжарьте с двух сторон, остудите. 4 сваренных вкрутую яйца натрите на крупной терке и смешайте с мелкопорезанным зеленым луком (небольшой пучок), заправьте 3 ст. л. майонеза и перемешайте. На ломтики хлеба положите примерно по 1 ст. л. яичной массы, сверху выложите ломтики сельди, очищенной от костей и нарезанной крупными кусками. Украсьте бутерброды зеленым луком.


Фото: youtube.comНе забудьте также про сырное ассорти (тем более что сыр хорошо дополняют орехи, зелень и мед), которое в новогоднюю ночь станет символической благодарностью Крысе за все хорошее, что было в уходящем 2020 году.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Символом 2021 года на Востоке считается Металлический Бык. Традиционно то обстоятельство, что бык животное травоядное, учитывается при планировании блюд для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная Швеции победила команду Австрии в матче молодежного ЧМ по хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика