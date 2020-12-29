Закуски на Новый год: что приготовить в год Быка – простые и вкусные рецепты

Источник материала: ОНТ

Символом 2021 года на Востоке считается Металлический Бык. Традиционно то обстоятельство, что бык животное травоядное, учитывается при планировании блюд для праздничного застолья. Однако во время встречи 2021-го не забудьте «проводить» и Крысу. Рассказываем, какие закуски рекомендуется приготовить для новогоднего стола.

Быки предпочитают зелень, поэтому и на праздничном столе она должна быть в изобилии. Овощные и грибные блюда будут уместны в любом виде, включая засолки, маринады и свежую нарезку. Бык не останется равнодушен к блюдам из круп. Не обойтись без фруктов на столе и нескольких видов хлеба.

Для встречи года Быка советуем готовить простые и полезные закуски.

Табуле



Фото: dinne.ruОчень вкусная и легкая закуска восточной кухни, подходит к запеченному мясу и птице.

Как готовить: 2-3 ст. л. булгура залейте кипятком, добавьте щепотку соли и оставьте под крышкой примерно на 1 час. Затем слейте лишнюю воду. Мелко порубите пучок петрушки, кинзы, зеленого лука и 10 листиков мяты. Нарежьте мелкими кубиками 2 средних помидора. Соедините булгур, зелень и помидоры, полейте соком одного лимона, посолите, поперчите по вкусу и заправьте оливковым маслом. Подавайте к столу охлажденным.

Фаршированные шампиньоны



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Невероятно вкусный рецепт! Используйте для приготовления блюда только средние или крупные шампиньоны, так как с мелкими грибами придется немало повозиться.

Как готовить: промойте и просушите 20 шампиньонов. Вырежьте из них ножки, мелко порубите их и обжарьте на сковороде с растительным маслом и мелко порезанными 1-2 зубчиками чеснока.

Натрите на мелкой терке 150 г твердого сыра, мелко порубите 50 г петрушки и укропа. Смешайте зелень, сыр и обжаренные ножки шампиньонов. Посолите и поперчите по вкусу, затем начините получившейся смесью грибы и выложите их на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом.

Запекайте 15–20 минут при 190°C.

Помимо вегетарианских, рекомендуем подать к столу несколько блюд из морепродуктов, рыбы и птицы. Да и свинина не «разозлит» Быка.

Закуска из куриного филе и бекона



Фото: foodistika.ru

Блюдо готовится просто и вызывает неподдельный интерес у гостей.

Как готовить: 4 куриных филе нарежьте крупными кубиками. Смешайте полстакана растительного масла, 2 ст. л. лимонного сока и 2 ст. л. соуса «Чили». Влейте смесь в курицу и поставьте мариноваться на час в холодильник. Затем каждый кусочек куриного филе обмотайте полоской бекона (всего 400 г), закрепите зубочисткой и выложите на противень с пергаментом. Запекайте закуску в разогретой до 170°C духовке около 30 мин. Переворачивайте кусочки в процессе приготовления. Бекон должен стать хрустящим.

Тарталетки

Закуски в тарталетках исчезают со стола за считаные минуты. Приводим проверенные рецепты, которые будут по нраву Быку.

С кремом из авокадо и креветками. Очистите и нарежьте 1 авокадо. 2 зубчика чеснока раздавите и обжарьте на оливковом масле, затем достаньте чеснок и положите на эту же разогретую сковородку примерно 500 г креветок, выдавите несколько капель лимонного сока и готовьте 2-3 минуты. Блендером взбейте до однородной массы авокадо и 200 г творожного сыра. Добавьте по вкусу лимонный сок и соль. Взбейте все до однородной массы и переложите в кондитерский мешок. Наполните тарталетки получившимся кремом, выложите сверху обжаренные креветки и посыпьте мелко порезанным зеленым укропом и молотым красным перцем. Особую пикантность придаст тертый пармезан.



Фото: alizy.club

С печенью трески. Разомните 120 г печени трески вилкой. Нарежьте мелкими кубиками сваренное вкрутую яйцо и небольшой свежий огурец. Перемешайте все ингредиенты, приправьте оставшимся маслом из банки от трески, посолите на свой вкус и разложите по тарталеткам.





Рулет из лаваша

Рулет из лаваша украсит новогодний праздничный стол. Такая закуска тает во рту, а выглядит красиво и очень аппетитно.

Со шпротами. Сварите вкрутую 2 яйца, отделите белки от желтков, натрите их на терку. Также натрите на терку 150 г твердого сыра. Разомните вилкой шпроты из одной банки, масло слейте.

Разложите 1 лист тонкого лаваша. На половину лаваша намажьте 2 ст. л. майонеза, смешанного с измельченным зубчиком чеснока. Выложите тертые белки, затем желтки, потом – шпроты. Посыпьте все сыром и накройте второй частью лаваша. Смажьте лаваш сверху 2 ст. л. майонеза, сверните в рулет и положите в холодильник для пропитки на 2 часа. Перед подачей на стол нарежьте рулет порционными кусками, посыпьте рубленной зеленью.



Фото: delo-vcusa.ru

С крабовыми палочками и сыром. Натрите на терке 200 г крабового мяса, 2 плавленых сырка и 2 сваренных вкрутую яйца. Порубите зеленый укроп и петрушку. Все ингредиенты соедините.

Разложите тонкий лист лаваша и намажьте полученной массой по всей поверхности. Сверните рулет и положите в холодильник на 2 часа. Перед подачей на стол нарежьте порционными кусками.



Фото: 1000.menu

Бутерброды

Бутерброды разнообразят праздничное застолье. Есть множество вариантов, приводим подходящие для встречи года Быка.

С икрой. Порежьте ломтиками белый хлеб, 100 г размягченного сливочного масла смешайте с мелкопорезанной зеленью укропа (50 г). Намажьте «зеленое» масло на хлеб. Сверху чайной ложкой уложите икру, украсьте бутерброды веточками петрушки.





С рыбой. 80 г филе слабосоленой семги без костей пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Разотрите рыбную массу со сливочным маслом (100 г) и рубленной зеленью (2 ст. л.). Намазываем на порционные кусочки нарезанного хлеба и подаем охлажденными.



Фото: belochka77.ruСо шпротами. Намажьте «зеленое» масло (приготовление см. выше) на ломтики белого немного поджаренного хлеба. На каждый ломтик выложите по целой рыбке, рядом положите 2 кружочка свежего огурца, украсьте бутерброды зеленью петрушки.



Фото: belochka77.ru

С печенью трески. Консервированную печень (250 г) разомните вилкой, смешайте с зеленым луком и нежирным творогом (300 г). Заправьте солью, карри, жиром из банки и намажьте на хлеб.



Фото: belochka77.ru

С сельдью. 4 кусочка черного хлеба разрежьте на четыре части и немного обжарьте с двух сторон, остудите. 4 сваренных вкрутую яйца натрите на крупной терке и смешайте с мелкопорезанным зеленым луком (небольшой пучок), заправьте 3 ст. л. майонеза и перемешайте. На ломтики хлеба положите примерно по 1 ст. л. яичной массы, сверху выложите ломтики сельди, очищенной от костей и нарезанной крупными кусками. Украсьте бутерброды зеленым луком.



Фото: youtube.comНе забудьте также про сырное ассорти (тем более что сыр хорошо дополняют орехи, зелень и мед), которое в новогоднюю ночь станет символической благодарностью Крысе за все хорошее, что было в уходящем 2020 году.





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