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Белорус Алексей Бага стал главным тренером ФК «Актобе»

29.12.2020 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорус Алексей Бага стал главным тренером ФК «Актобе»

Белорусский футбольный специалист Алексей Бага стал главным тренером клуба «Актобе».

Наставник согласовал условия контракта и должен приступить к работе 7 января.

В этом сезоне клуб из Актюбинска только вернулся в казахстанскую Премьер-лигу, уверенно выиграв первый дивизион.

Минувший сезон Бага отработал в литовском «Жальгирисе», с которым стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны.

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Белорусский футбольный специалист Алексей Бага стал главным тренером клуба «Актобе». Наставник согласовал условия контракта и должен приступить к работе 7...
 
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