Белорус Алексей Бага стал главным тренером ФК «Актобе»

Источник материала: ОНТ

Белорусский футбольный специалист Алексей Бага стал главным тренером клуба «Актобе».

Наставник согласовал условия контракта и должен приступить к работе 7 января.

В этом сезоне клуб из Актюбинска только вернулся в казахстанскую Премьер-лигу, уверенно выиграв первый дивизион.

Минувший сезон Бага отработал в литовском «Жальгирисе», с которым стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны.

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