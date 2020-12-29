|
Белорус Алексей Бага стал главным тренером ФК «Актобе»
Источник материала: ОНТ
Белорусский футбольный специалист Алексей Бага стал главным тренером клуба «Актобе».
Наставник согласовал условия контракта и должен приступить к работе 7 января.
В этом сезоне клуб из Актюбинска только вернулся в казахстанскую Премьер-лигу, уверенно выиграв первый дивизион.
Минувший сезон Бага отработал в литовском «Жальгирисе», с которым стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский футбольный специалист Алексей Бага стал главным тренером клуба «Актобе». Наставник согласовал условия контракта и должен приступить к работе 7...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)