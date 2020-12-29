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Беларусь получит $20 млн от Фонда ОПЕК для здравоохранения
Источник материала: ОНТ
Кредитное соглашение, которое предусматривает предоставление Беларуси займа в $20 млн, подписали наша страна и Фонд международного развития ОПЕК,
По условиям, займ направят на поддержку системы здравоохранения Беларуси, улучшение потенциала этой сферы и уменьшение рисков из-за COVID-19.
Фонд международного развития ОПЕК создан в 1976 году странами - членами Организации стран-экспортеров нефти.
Фото: РИА «Новости» / Алексей Витвицкий
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Кредитное соглашение, которое предусматривает предоставление Беларуси займа в $20 млн, подписали наша страна и Фонд международного развития ОПЕК, сообщили БЕЛТА в...
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