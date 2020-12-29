Беларусь получит $20 млн от Фонда ОПЕК для здравоохранения

Источник материала: ОНТ

Кредитное соглашение, которое предусматривает предоставление Беларуси займа в $20 млн, подписали наша страна и Фонд международного развития ОПЕК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минфина.

По условиям, займ направят на поддержку системы здравоохранения Беларуси, улучшение потенциала этой сферы и уменьшение рисков из-за COVID-19.

Фонд международного развития ОПЕК создан в 1976 году странами - членами Организации стран-экспортеров нефти.

Фото: РИА «Новости» / Алексей Витвицкий

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