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Сборная Швеции победила команду Австрии в матче молодежного ЧМ по хоккею

29.12.2020 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Швеции победила команду Австрии в матче молодежного ЧМ по хоккею

В Канаде продолжается молодёжный чемпионат мира по хоккею. На арене «Роджерс Плэйс» сборная Швеции не оставила шансов команде Австрии – 4:0.

В составе шведов дубль оформил Ноэль Гунлер. Австрийцы нанесли всего шесть бросков. А шведы по воротам Себастьяна Врашинеца – 65.

В следующем матче Швеция сыграет с Россией (31 декабря, начало матча — в 5:30 утра).

В ещё одном поединке сборная Германии одержала первую победу на турнире – в овертайме обыграны словаки 4:3. У проигравших два гола на счету Михала Мразека. Победную шайбу за немцев забросил Марио Циммерман.

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В Канаде продолжается молодёжный чемпионат мира по хоккею. На арене «Роджерс Плэйс» сборная Швеции не оставила шансов команде Австрии – 4:0. В составе шведов дубль...
 
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Сборная Швеции победила команду Австрии в матче молодежного ЧМ по хоккею
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