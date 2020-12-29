Сборная Швеции победила команду Австрии в матче молодежного ЧМ по хоккею

Источник материала: ОНТ

В Канаде продолжается молодёжный чемпионат мира по хоккею. На арене «Роджерс Плэйс» сборная Швеции не оставила шансов команде Австрии – 4:0.

В составе шведов дубль оформил Ноэль Гунлер. Австрийцы нанесли всего шесть бросков. А шведы по воротам Себастьяна Врашинеца – 65.

В следующем матче Швеция сыграет с Россией (31 декабря, начало матча — в 5:30 утра).

В ещё одном поединке сборная Германии одержала первую победу на турнире – в овертайме обыграны словаки 4:3. У проигравших два гола на счету Михала Мразека. Победную шайбу за немцев забросил Марио Циммерман.

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