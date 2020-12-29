В ходе обыска у главного редактора газеты «Ганцавіцкі час» изъят ноутбук

Проводившийся после полудня 29 декабря обыск по месту проживания главного редактора негосударственной региональной газеты «Ганцавіцкі час» (Ганцевичи, Брестская область) Петра Гузаевского завершен.



Фото: spring96.org

Обыск прошел с санкции прокурора Дрогичинского района Василия Дешко, сообщил Гузаевский БелаПАН. Изъят его личный ноутбук.

По словам Гузаевского, визит следователей и обыск в редакции и у него дома связан с делом корреспондента новостного сайта «Першы рэгіён» Сергея Гордиевича по статье 368 УК (оскорбление президента Республики Беларусь). Поводом для обвинения стало якобы появившееся в сентябре текущего года сообщение в популярной группе «Реальный Дрогичин» в «Вайбере». Гордиевич сейчас находится под домашним арестом.

«Какое отношение к этому делу имеет редакция "Ганцавіцкі час" и я в частности, вообще не понимаю, — отметил Гузаевский. — Я спрашивал при обыске: "Что вы ищете касательно этого дела? Я добровольно выдам все". Ни в постановлении [на обыск], ни от присутствовавшего начальника уголовного розыска Ганцевичского РОВД Дмитрия Юрчика я ответа не получил».

Главный редактор «Ганцавіцкага часу» считает санкцию и постановление на обыск, а также изъятие ноутбука незаконными и намерен обжаловать все действия сотрудников правоохранительных органов. К самой процедуре проведенного обыска у него претензий нет.

Он также сообщил, что его на 14 часов сегодня вызвали в Следственный комитет в качестве свидетеля. «О чем я могу свидетельствовать, не зная сути дела и не имея понятия ни про какие вайбер-группы?» — подчеркнул руководитель редакции.

По словам Гузаевского, он расценивает сегодняшний обыск как давление на редакцию. «Я не знаю, чего они добиваются такими путями. Это теперь происходит повально везде. Нашей газете 19 лет, и мы всегда строго чтили закон и работали в его рамках. Я не понимаю, зачем все это нужно», — сказал он.

Как сообщалось, сотрудники милиции пришли в редакцию газеты «Ганцавіцкі час» примерно в 10.30 и проследовали в кабинет Гузаевского, где прошел обыск. Примерно через час милиционеры уехали проводить обыск дома у главного редактора.