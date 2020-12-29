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В Бресте остановка упала на людей из-за ветра

29.12.2020 16:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Бресте сильный ветер сорвал навес на остановке общественного транспорта, пострадали два человека.

В Бресте остановка упала на людей из-за ветра

По сообщению МЧС, инцидент произошел днем 29 декабря в микрорайоне Восток. На улице Гаврилова элементы конструкции упали на нескольких человек.

До приезда подразделений МЧС прохожие помогли выбраться пострадавшим. Двух женщин — 37 и 44 лет — бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в областную клиническую больницу. Их состояние медики оценивают как «тяжелое, но не реанимационное».

По данным синоптиков, скорость ветра в областном центре достигала 14 м/сек.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте сильный ветер сорвал навес на остановке общественного транспорта, пострадали два человека.
 
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