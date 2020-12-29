В Бресте остановка упала на людей из-за ветра

В Бресте сильный ветер сорвал навес на остановке общественного транспорта, пострадали два человека.





По сообщению МЧС, инцидент произошел днем 29 декабря в микрорайоне Восток. На улице Гаврилова элементы конструкции упали на нескольких человек.

До приезда подразделений МЧС прохожие помогли выбраться пострадавшим. Двух женщин — 37 и 44 лет — бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в областную клиническую больницу. Их состояние медики оценивают как «тяжелое, но не реанимационное».

По данным синоптиков, скорость ветра в областном центре достигала 14 м/сек.