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Фазель приедет в Минск в январе. Чтобы лично сообщить Лукашенко об отмене ЧМ в Беларуси?
Источник материала: Партизан
Председатель Международной федерации хоккея Рене Фазель подтвердил, что в январе 2021 года приедет в Минск, чтобы встретиться с Александром Лукашенко.
"Я приеду в Беларусь после 7 января. Визит запланирован, и он состоится, на 100% в этом уверен. Я встречусь с Александром Лукашенко, и мы обсудим ситуацию. Будем делать все возможное, чтобы чемпионат мира состоялся в Минске. Для этого приложим все усилия", - сказал Фазель РИА Новости.
Однако, напомним, по сведениям швейцарского издания Watson, это будет "визит вежливости" — Фазель намерен лично объяснить Лукашенко, почему Минск лишается чемпионата мира по хоккею 2021 года.
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Председатель Международной федерации хоккея Рене Фазель подтвердил, что в январе 2021 года приедет в Минск, чтобы встретиться с Александром Лукашенко.
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