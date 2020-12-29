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Жителя Брагина приговорили к двум годам тюрьмы за оскорбление Лукашенко
Источник материала: Партизан
Суд проходил в закрытом режиме.
Как сообщил
Александра Кулагу не взяли под стражу в зале суда. Он пока, до вступления приговора в законную силу, находится на свободе.
Александр работает вальщиком леса, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
16 августа его задержали местные милиционеры. Молодой человек был в подпитии. Когда его привезли в больницу, он начал негативно высказываться о Лукашенко. Это милиционеры зафиксировали на личные регистраторы. Позже Александр объяснял, что высказался на эмоциях.
Экспертиза не перечисляла, что именно говорил обвиняемый, но отметила, что это были «грубые, нецензурные слова».
"Мы, правозащитники, считаем такое наказание - лишение свободы за оскорбление, выражение мысли — неадекватным и суровым. Представители власти выделены в отдельную категорию людей.
Когда оскорбят "обычного" человека, то он должен идти в суд и действовать в рамках гражданского судебного производства. Порог критики чиновников более высокий - уголовная ответственность. Мы считаем, что достаточно мер за оскорбление, прописанных в общем законодательстве", - прокомментировал Судаленко.
Напомним, 16 декабря 1 год колонии за оскорбление Лукашенко получил житель Гомеля, инвалид второй группы через онкологию Алексей Романов. Его судили в Хойниках.
Сейчас Алексей в больнице Гомельского СИЗО-3. 28 декабря он подал через адвоката апелляционную жалобу, так как считает свой приговор слишком суровым.
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Суд проходил в закрытом режиме.
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