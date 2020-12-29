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Игорь Лосик держит голодовку уже 14 дней
Источник материала: Партизан
Политзаключенный Игорь Лосик продолжает в тюрьме голодовку протеста уже 14 дней.
Несмотря на продолжительное воздержание от пищи, чувствует он себя удовлетворительно, и останавливаться не намерен. Вот что он пишет:
«Всех с наступающим Новым годом! Я буду встречать его на третьей неделе голодовки с бутылочкой минералки.
Чувствую себя нормально, даже несмотря на появление непрошенных гостей в виде вшей в нашей камере. Так что Рождество прошло по-своеобразному «весело».
4 января Паулинке исполняется два годика. Очень жаль, что свой День рождения и Новый год она будет встречать без папы. Но я думаю о ней 24 часа в сутки, и только эти мысли дают мне сил.
Всем тысячам людей, которые поддерживают меня и мою семью, я хочу сказать «спасибо». Очень вам всем благодарен за слова поддержки.
А я загадаю на Новый год поскорее обнять дочь и жену. Больше мне ничего и не нужно. Ради этого и справедливости держусь».
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Политзаключенный Игорь Лосик продолжает в тюрьме голодовку протеста уже 14 дней.
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