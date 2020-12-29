ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Игорь Лосик держит голодовку уже 14 дней

29.12.2020 16:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Политзаключенный Игорь Лосик продолжает в тюрьме голодовку протеста уже 14 дней.

Игорь Лосик держит голодовку уже 14 дней
Несмотря на продолжительное воздержание от пищи, чувствует он себя удовлетворительно, и останавливаться не намерен. Вот что он пишет:

«Всех с наступающим Новым годом! Я буду встречать его на третьей неделе голодовки с бутылочкой минералки. 

Чувствую себя нормально, даже несмотря на появление непрошенных гостей в виде вшей в нашей камере. Так что Рождество прошло по-своеобразному «весело». 

4 января Паулинке исполняется два годика. Очень жаль, что свой День рождения и Новый год она будет встречать без папы. Но я думаю о ней 24 часа в сутки, и только эти мысли дают мне сил. 

Всем тысячам людей, которые поддерживают меня и мою семью, я хочу сказать «спасибо». Очень вам всем благодарен за слова поддержки. 

А я загадаю на Новый год поскорее обнять дочь и жену. Больше мне ничего и не нужно. Ради этого и справедливости держусь».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политзаключенный Игорь Лосик продолжает в тюрьме голодовку протеста уже 14 дней.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Берасьці ператрус у рэдактара незалежнага выданьня «Першы рэгіён»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика