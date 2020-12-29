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Так что же там все-таки с ценами на газ для Беларуси?

29.12.2020 16:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер Головченко пытается нас убедить, что правящий режим договорился с Газпромом" о выгодной для Беларуси цене на газ. Но если она такая выгодная, почему Головченко скрывает, о какой цене идет речь?

Так что же там все-таки с ценами на газ для Беларуси?
О том, что не все так хорошо для Беларуси с газовым контрактом, можно судить по косвенным признакам, пишет @zapraukaby.

Помимо того, что не была раскрыта цена газа на 2021 год, есть еще один знак - молчание «жесткого» переговорщика бывшего вице-премьера, долгое время курировавшего ТЭК нашей страны, а ныне посла в России (опять же в ранге вице-премьера) Владимира Семашко.

По его активности в СМИ можно понимать обстановку. Данный чиновник долгое время возглавлял белорусские делегации на переговорах и часто ранее привозил из Москвы «победу», по крайней мере, так преподносились уступки российской стороны в наш адрес.

Так вот, когда все было хорошо, он раздавал интервью различным СМИ, где четко давал понять, что белорусская сторона (во главе с ним, естественно) получила все, что хотела. И никто не скрывал тогда цифры. 

Хотя, на самом деле, в те времена Россия просто давала нашей стране авансы в счет будущих обещаний. И никаких «жестких» переговорщиков с нашей стороны никогда не было.

Не получив того, о чем было договорено, Россия, в конце концов, заняла принципиальную позицию, и белорусские «абяцанкi - цацанкi» больше не имеют на нее воздействие. И где наши бравые чиновники, которые всегда «бороли» Газпром?..

Сейчас Владимир Семашко молчит… 

Последнее его выступление в СМИ по газовой теме датируется сентябрем, где он говорит, что «усе будзе добра», но никто не будет скрывать цифр, если это действительно «победа»…
 
 
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Премьер Головченко пытается нас убедить, что правящий режим договорился с Газпромом" о выгодной для Беларуси цене на газ. Но если она такая выгодная, почему...
 
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