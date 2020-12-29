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Так что же там все-таки с ценами на газ для Беларуси?
Источник материала: Партизан
Премьер Головченко пытается нас убедить, что правящий режим договорился с Газпромом" о выгодной для Беларуси цене на газ. Но если она такая выгодная, почему Головченко скрывает, о какой цене идет речь?
О том, что не все так хорошо для Беларуси с газовым контрактом, можно судить по косвенным признакам, пишет
Помимо того, что
По его активности в СМИ можно понимать обстановку. Данный чиновник долгое время возглавлял белорусские делегации на переговорах и часто ранее привозил из Москвы «победу», по крайней мере, так преподносились уступки российской стороны в наш адрес.
Так вот, когда все было хорошо, он раздавал интервью различным СМИ, где четко давал понять, что белорусская сторона (во главе с ним, естественно) получила все, что хотела. И никто не скрывал тогда цифры.
Хотя, на самом деле, в те времена Россия просто давала нашей стране авансы в счет будущих обещаний. И никаких «жестких» переговорщиков с нашей стороны никогда не было.
Не получив того, о чем было договорено, Россия, в конце концов, заняла принципиальную позицию, и белорусские «абяцанкi - цацанкi» больше не имеют на нее воздействие. И где наши бравые чиновники, которые всегда «бороли» Газпром?..
Сейчас Владимир Семашко молчит…
Последнее его выступление в СМИ по газовой теме датируется сентябрем, где он говорит, что «усе будзе добра», но никто не будет скрывать цифр, если это действительно «победа»…
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Премьер Головченко пытается нас убедить, что правящий режим договорился с Газпромом" о выгодной для Беларуси цене на газ. Но если она такая выгодная, почему...
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