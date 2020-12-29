Арестовано имущество главы совета директоров «Амкодор» Шакутина

У белорусского бизнесмена, председателя совета директоров ОАО «Амкодор» Александра Шакутина, включенного в санкционный список ЕС, арестовано имущество. Он намерен обжаловать включение его в этот список.

Об этом Шакутин заявил в интервью «Народной воле».

«Для меня это все, как белый снег на голову, свалилось! Ведь ни одного основания для включения меня в подобный список нет. Мы говорим о презумпции невиновности, а где доказательства, решение суда? Это говорит о том, что вообще нет правового поля в Европе», - сказал Шакутин.

Он считает, что кто-то мог «проплатить» за включение в санкционный список. По словам бизнесмена, самого его нельзя отнести к «кошелькам режима», так как он никогда не давал ни копейки ни правительству, но и президенту». «И самое странное, что никто никогда у меня и не просил ничего», - говорит он.

Кроме того, из-за проблем по холдингу «Салео», где Шакутин в свое время выступил гарантом, у него арестовали имущество.

«Банки подали в суд, и я сегодня не имею права выехать за границу. Не только в Европу, но даже в Россию или Украину! Я не имею права сесть за руль - так суд решил, у меня арестовано имущество», - рассказал бизнесмен.

Он отметил, что «Амкодор» заканчивает этот год «шикарно», показывая 150 процентов роста. Единственным выходом Шакутин считает обжалование санкций, уже отправлена претензия в представительство ЕС в Беларуси.

«Мы считаем, что это ошибка европейцев. С чем она связана - мне сложно сказать», - отметил Шакутин.