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Министры обороны Беларуси и России провели телефонные переговоры

29.12.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Сегодня состоялся телефонный разговор министра обороны Беларуси Виктора Хренина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.

В ходе общения стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, в частности реализацию совместных мероприятий министерств обороны.

Виктор Хренин и Сергей Шойгу отдельно остановились на вопросах обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Также они затронули в разговоре подготовку к совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки, запланированные на следующий год.

"Кроме того, в преддверии новогодних праздников министры обороны Беларуси и России поздравили друг друга с наступающим Новым годом и Рождеством", - рассказали в пресс-службе Минобороны.

 
Теги: Минск
 
 
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Главы оборонных ведомств обсудили ход подготовки к совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки, запланированным в следующем году.
 
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