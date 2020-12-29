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Министры обороны Беларуси и России провели телефонные переговоры
29.12.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек – Sputnik. Сегодня состоялся телефонный разговор министра обороны Беларуси Виктора Хренина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.
В ходе общения стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, в частности реализацию совместных мероприятий министерств обороны.
Виктор Хренин и Сергей Шойгу отдельно остановились на вопросах обеспечения военной безопасности Союзного государства.
Также они затронули в разговоре подготовку к совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки, запланированные на следующий год.
"Кроме того, в преддверии новогодних праздников министры обороны Беларуси и России поздравили друг друга с наступающим Новым годом и Рождеством", - рассказали в пресс-службе Минобороны.
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Главы оборонных ведомств обсудили ход подготовки к совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки, запланированным в следующем году.
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