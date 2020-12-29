Министры обороны Беларуси и России провели телефонные переговоры

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Сегодня состоялся телефонный разговор министра обороны Беларуси Виктора Хренина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.

В ходе общения стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, в частности реализацию совместных мероприятий министерств обороны.

Виктор Хренин и Сергей Шойгу отдельно остановились на вопросах обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Также они затронули в разговоре подготовку к совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки, запланированные на следующий год.

"Кроме того, в преддверии новогодних праздников министры обороны Беларуси и России поздравили друг друга с наступающим Новым годом и Рождеством", - рассказали в пресс-службе Минобороны.