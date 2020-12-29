Источник материала: Ежедневник

Основатель модного дома Pierre Cardin скончался на 99-м году жизни. Он был учеником Кристиана Диора, впоследствии создав первую коллекцию мужской одежды.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умер модельер Пьер Карден Основатель модного дома Pierre Cardin скончался на 99-м году жизни. Он был учеником Кристиана Диора, впоследствии создав первую коллекцию мужской одежды.

Карден умер 29 декабря в возрасте 98 лет в больнице в коммуне Нёйи-сюр-Сен в департаменте О-де-Сен, на западной окраине Парижа. Причины смерти не уточняются.«День большой печали для всей нашей семьи, Пьера Кардена больше нет. Великий кутюрье, которым он был, прожил столетие, оставив Францию и весь мир с уникальным художественным наследием в моде, но не только», — говорится в заявлении его семьи, пишетПьер Карден родился 2 июля 1922 года в семье итальянских виноделов в Венеции. В 1924 году семья переехала во Францию, и детство Кардена прошло в городе Сент-Этьен. Именно здесь в 14 лет он начал свою карьеру подмастерьем портного. В 1945 году Карден переезжает в Париж и работает подмастерьем в доме моды Jeanne Paquin и как театральный художник. Одной из его работ становятся костюмы к фильму Жана Кокто «Красавица и чудовище» в 1946 году.С 1947 года работал в ателье у Кристиана Диора, а уже в 1950 году основал собственный дом моды, получивший название Pierre Cardin. В 1960 году нарушил традиционный подход к моде как искусству для женщин и создал первую коллекцию мужской одежды. Был одним из первых, кто занялся джинсовым направлением, одеждой для молодежи и детей. Карден был первым кутюрье, который начал продавать свои платья и духи по более низким ценам, сделав их более доступными широкому кругу потребителей.В 1970 году Карден создавал дизайн для NASA. Спустя пять лет открыл свой первый мебельный бутик в Париже. Карден в числе прочего владел рестораном Maxim в центре Парижа (в июле 1979 года внесен в список исторических памятников французской столицы) и рядом объектов недвижимости возле него, замком Palais Bulles площадью 1,2 тыс. кв. м в предместье Канн и замком Chateau Lacoste, который принадлежал Маркизу де Саду.