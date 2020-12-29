Хорошая идея? В Индии хотят ввести налог на биткоины

Источник материала: Onliner

Индийские финансовые регуляторы ищут способ обуздать криптовалютный рынок и предлагают ввести налог на все операции с биткоинами. Пока не ясно, коснется ли правило других популярных криптовалют и, в частности, «эфира». Согласно предварительным подсчетам, налог на биткоины в размере 18% принесет экономике страны дополнительный миллиард долларов в год.

В рамках нового налогового проекта биткоины превратятся из «валюты» в «нематериальные активы», однако вряд ли это как-то повлияет на восприятие виртуальных денег. К ним, кстати, со стороны индийских финансовых регуляторов отношение скептическое. По этой причине в марте был введен запрет на операции с ними, но привело это лишь к развитию черного рынка криптовалют.

Остается открытым вопрос, как взимать налог, ведь потребуется отслеживать операции с ними. Впрочем, в ряде регионов мира все активнее используют схемы, в которых при определенных объемах операций с криптовалютой необходимо указывать персональные данные, а биржам — хранить их и передавать по требованию заинтересованных органов.

Курс биткоина на сегодня составляет, по данным Coindesk, $26,8 тыс. за единицу.