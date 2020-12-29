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Какое оружие из стран, объявивших Беларуси эмбарго, есть у силовиков
Источник материала: Tut.by
Применение силовиками светошумовых гранат, в которых
Пистолеты семейства Glock
Знаменитый австрийский
Да, в общем, и после — семейство пистолетов Glock стало единственным, которым отметилась компания Гастона. До 52 лет конструктор производил карнизы для штор, ножи — но никак не огнестрельное оружие. А в 1980 году внезапно переключился на пистолеты и через год создал практически идеальную модель.
«Глоки» белорусские спецслужбы начали закупать, когда никакого оружейного эмбарго Европа против Беларуси еще не вводила — в нулевых годах. Тогда силовикам стало очевидно, что пистолет Макарова, стоящий на вооружении с пятидесятых, устарел и плохо подходит для спецопераций в наше время. Другие советские и российские модели также не вполне устраивали — все они делались под патрон 9×18, не самый удачный боеприпас.
«Парабеллумовский» 9×19, самый распространенный пистолетный патрон в мире, виделся куда более привлекательным: он очень хорош по соотношению «пробивная сила/останавливающее действие». А сами «глоки» отличаются фантастической надежностью и долговечностью: именно поэтому они стоят на вооружении спецслужб до сих пор.
На подавлении протестов «глоки» были замечены как минимум у
Именно Glock-17 в полимерной кобуре, кстати,
Sig Sauer P226
Об истории создания этого пистолета и о том, что он собой представляет, мы
Но не взлетело — удачный пистолет уступил итальянской Beretta M92 (возможно, не обошлось без интриг и лоббизма) и главным личным оружием военных так и не стал.
Однако хуже он от этого не стал, и P226 приняли на вооружение многие спецподразделения мира. В Беларуси такие пистолеты есть у СОБРа внутренних войск, ОСАМа Пограничного комитета, спецназа МВД — «Алмаза», спецназа КГБ — «Альфы», СБП (Службы безопасности президента).
Как и «Глок 17», Sig Sauer P226 вполне достоин звания одного из надежнейших пистолетов мира. Однако, в отличие от «Глока», где широко используются полимеры, P226 принадлежит к более классическим армейским моделям — сплошь сделан из металла, почти килограмм массы (с патронами).
Это вполне современный западный пистолет со всеми его достоинствами — ударно-спусковой механизм двойного действия (при наличии патрона в патроннике можно совершить первый выстрел простым нажатием на спусковой крючок, без необходимости взводить курок предварительно пальцем или затвором).
У пистолета хорошая эргономика, вместительный магазин (в зависимости от версии — от 12 до 20 патронов), достаточно мощные патроны (в Беларусь поставлялся вариант под 9×19 Parabellum, однако есть версии под .40 Smith&Wesson и .357 SIG с большей дульной энергией).
Ранее мы полагали, что в Беларусь «зиг зауэры» поступили примерно во второй половине нулевых годов, когда финансовая ситуация в стране была наилучшей за всю историю (а оружейного эмбарго на европейское оружие еще не существовало). Однако впоследствии мнение поменялось.
Дело в том, что в марте 2012 года
Если «отмотать назад» полгода от марта 2012-го, то получится примерно сентябрь 2011 года. На тот момент
Однако полной уверенности нет — все-таки «около полугода» понятие немного растяжимое, и журналист, возможно, имел в виду время до 20 июня 2011 года. Точно одно: последние поставки Sig Sauer P226 (о существовании каких-либо других «зиг-зауэров» в спецслужбах Беларуси сведений нет) осуществлялись не в нулевых, а не позднее 2011 года.
На подавлении протестов P226 появлялись, но, насколько нам известно, оставались в кобурах — ни одного снимка силовика, доставшего пистолет, нам не попадалось. В частности, «Алмаз» с P226
Полуавтоматический дробовик Benelli M4
Большая часть дробовиков, с которыми силовики подавляют протесты — помповые, с ручной перезарядкой. Полуавтоматических моделей всего две: советская/российская
Впервые на подавлении протестов Benelli засветились еще 10 августа — на снимке видно, как один из силовиков на Пушкинской улице целится из M4 с голографическим прицелом и подствольным фонарем. Изначально была версия, что это «Алмаз» — но шлемы Mich 2000 в камуфляже «Излом» заставляют предполагать, что перед нами ОСАМ Пограничного комитета.
Впоследствии «алмазовцы» с Benelli M4
История Benelli M4 началась в 1998 году, когда Центр по разработке вооружений Армии США выдал заказ на новое гладкоствольное оружие. Заказ быстро уплыл итальянцам, и в августе того же года компания Benelli Armi SpA передала американским военным первые экземпляры оружия. Дробовик сразу пришелся ко двору, и с начала 21 века различные части американской армии вооружаются Benelli M4 (в США их армейские версии называются M1014).
Обладая меньшей скорострельностью, дальнобойностью и боезапасом, чем штурмовые винтовки, дробовики ценны другим. Пуля 12-го калибра или несколько картечин обладают куда большим останавливающим действием, чем сравнительно легкие и малокалиберные промежуточные или пистолетные патроны. Дробовик подойдет, если человека надо гарантированно обезвредить и не дать выстрелить в ответ.
А современный бой нередко ведут не в чистом поле, а в плотной городской застройке — в условиях подъезда, квартиры или подвала низкая дальнобойность дробовика вообще не критична, расстояние до противника нередко составляет 10−20 метров и меньше.
Для наших силовиков это не особо актуально — противников, которые бы в них стреляли, с 9 августа так и не было. Зато дробовики позволяют использовать нелетальные резиновые и пластиковые пули, которыми регулярно и обстреливали протестующих. Впрочем, с такими боеприпасами полуавтоматические дробовики (что «Сайга», что «Бенелли») работают не очень, автоматика часто не справляется.
Конструктивно Benelli M4 — самозарядное оружие с автоматикой, основанной на газоотводной схеме с двумя поршнями и двумя цилиндрами. Система запатентована компанией Benelli Armi SpA как ARGO (auto regulating gas operated — автоматически регулируемая с газовым двигателем). Запирание ствола — поворотом затвора, в магазин входит восемь патронов плюс один в стволе (в гражданских версиях в магазин вставляется перемычка, ограничивающая емкость до четырех патронов).
Стоит дробовик очень ощутимо — в Беларуси их свободная продажа разрешена, однако цена зашкаливает за 7000 рублей.
Чешские светошумовые гранаты P1 и Zb6
Номинально светошумовые боеприпасы относятся к нелетальным — якобы могут ослепить, оглушить и дезориентировать, но не убить. Смертей от взрывов СШГ в Беларуси с 9 августа действительно не было, но тяжелые раны — вполне. Так, минчанин после взрыва на Пушкинской 10 августа
9−12 августа силовики нередко стреляли светошумовыми
Пока это единственное западное оружие, о котором с достаточной степенью уверенности можно сказать — могло быть поставлено после ввода санкций. Корпус гранаты моделей P1 и Zb6 после взрыва не разлетается, газы только вышибают крышку, а металлический стакан остается. И наклейка на нем с датой
Конечно, можно предположить, что это якобы просто срок годности — в таком случае, правда, возникает вопрос, насколько возможно использовать при разгонах протестов просроченный боеприпас, пусть даже и разных моделей?
Ни от белорусской, ни от чешской сторон мы ничего внятного не добились, производители модели Zb6 из компании ZEVETA Bojkovice A.S.
Дробовик Remington 870
Впервые оружие засветилось 6 сентября на площади Свободы — с таким дробовиком
Однако сейчас в этом есть сомнения: бойцы группировались вокруг внедорожников «Богатырь» или Dongfeng Mengshi (китайских копий «Хаммера»). Такие
Через неделю такой же дробовик показал себя «в деле» — при подавлении протестов 13 сентября мужчина в балаклаве с «Ремингтоном 870» вышел на дорогу и выстрелил в воздух. МВД факт выстрела
Что касается самого оружия, то Remington 870 впервые появился в 1950 году, разрабатывали его оружейники одной из топовых компаний Remington Arms. 870-я модель — один из самых почитаемых в мире помповых дробовиков, его активно используют армии и правоохранительные структуры по всему миру. Всего выпущено больше 12 миллионов экземпляров Remington 870. Среди ружей это абсолютный и безусловный рекорд.
Интересно, что прославившийся как полицейское и военное оружие дробовик в первую очередь был задуман как охотничье оружие: из него предполагалось стрелять в пернатую дичь. Многие называют Remington 870 «лучшим помповым дробовиком в мире».
Дробовое ружье выпускается в шести различных калибрах — 10, 12, 16, 20, 28 или .410, но перед нами, вероятнее всего, самый популярный из них — двенадцатый. Дробовик может стрелять свинцовыми или резиновыми пулями, а также картечью. Магазин, как и у прочих помповых дробовиков, трубчатый и находится под стволом, вмещает от трех до восьми патронов.
Помповый дробовик Mossberg 500 и его версии
Гладкоствольное помповое ружье Mossberg 500 — такая же оружейная классика, как и Remington 870. Однако о том, чтобы «ремингтоны» сколько-нибудь массово приобретались для белорусских силовых структур, никаких сведений нет. Не исключено, что человек в штатском, стоявший с ним на площади Свободы, ранее приобрел его в личную собственность.
С «моссбергами» совсем другая ситуация — дробовик использует и ОМОН, и «Альфа», и другие спецподразделения. Оружие разработано еще до вьетнамской войны (компания O.F.Mossberg & Sons начала производство в 1961 году), выпускается в разных калибрах — но в Беларуси используют дробовики самого распространенного 12-го. Некоторые версии оружия выпускаются под другими номерами (например, отличия моделей Mossberg 500 и 590 минимальны, по сути, это одно и то же оружие).
Дробовик может комплектоваться стволами разной длины и сверловки, ложами из дерева или полимеров, с пистолетной рукояткой и без, с прикладами различной форме ии вовсе без них.
По сравнению с полуавтоматическими «Бенелли» Mossberg 500 стоят намного дешевле, при этом отличаются надежностью благодаря конструкции. В системе «моссбергов» нет ничего необычного: в помповых дробовиках вообще все очень консервативно, и лишь изредка попадаются
Перезарядка ружья производится из несменного подствольного магазина с помощью подвижного вперед-назад цевья. В ружье можно зарядить, в зависимости от версии, от 5 до 9 патронов в магазин плюс один в ствол.
Бонус вдобавок к вышесказанному
Пистолет-пулемет Heckler&Koch Mp5
От всех вышеперечисленных образцов легендарный немецкий пистолет-пулемет отличает одно: силовики не только не использовали их при подавлении протестов, но ни разу не были замечены с таким оружием начиная с 9 августа. Однако о наличии такого оружия у различных спецподразделений известно доподлинно. Так, ОМОН
На фото ОМОН, однако Heckler&Koch Mp5 есть не только у омоновцев. В 2020 году издательство «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» издало фотоальбом «У адзiным страi» с массой фотографий бойцов различных спецподразделений (книга имеется в Национальной библиотеке). Ознакомившись с альбомом, мы можем заключить, что «хеклеры» Mp5 замечены у «Алмаза», группы «А» КГБ (все по привычке зовут этот отряд «Альфой», будем так делать и мы), СОБРа МВД и спецназа Службы безопасности президента.
МP5 выпускается с 1966 года. Эксперты объясняют большую популярность этого оружия высокой точностью, надежностью и качеством изготовления: все детали МР5 обладают полной взаимозаменяемостью и при замене не требуют никакой подгонки.
Некоторые экземпляры этого оружия демонстрируют фантастический ресурс: например, пистолет-пулемет одного из охранников NASA МР5 SN 316019 был списан после того, как из него была сделана 571 тысяча выстрелов.
Всего существует более 100 модификаций МP5. А его лицензионное производство налажено более чем в 14 странах. Среди них — Великобритания, Франция, Китай, Турция, Иран, Греция, Пакистан, Мексика, Саудовская Аравия и Судан. МP5 доказал свою эффективность во многих спецоперациях.
Снайперские винтовки SAKO TRG и Accuracy International АХ338
Это оружие проходит уж совсем особняком: о его наличии мне известно только из вышеупомянутого фотоальбома «У адзiным страi». На протестах его не было: с 9 августа снайперы появлялись всего несколько раз, причем видны были издалека — ни одной винтовки однозначно идентифицировать не получилось. Однако очень маловероятно, что в альбом с фотографиями силовиков, выпущенный официально, попали «левые» снимки других спецподразделений. Тем не менее, точные даты фотографий неизвестны.
Sako TRG разработана в Финляндии в конце 20 века. В отличие от популярной в постсоветских странах СВД, это не самозарядная, а магазинная винтовка с продольно-скользящим затвором. Это не «марксманская» винтовка, как система Драгунова, а более точная и дальнобойная система, используемая в основном спецподразделениями. Из наших соседей Sako TRG есть у Польши, России и Украины.
Традиционный русский/советский боеприпас 7,62×54R для такой винтовки не подходит — в зависимости от версии, Saco TRG стреляет или «натовским» 7,62×51, или патронами высокой мощности .300 Winchester Magnum и .338 Lapua Magnum (в магазин, вне зависимости от версии, входит 10 штук). Прицельная дальность винтовки составляет не менее 1000 метров.
Снайперская винтовка Accuracy International AX 338 разработана в Великобритании и производится с 2010 года. Оружие питается мощными патронами .338 Lapua Magnum (существуют версии под .300 Winchester Magnum и 7,62×51 NATO, но перед нами, видимо, не они).
Как и финская винтовка, AX 338 перезаряжается вручную при помощи продольно-скользящего затвора. Оружие изготавливается из стали (ствольная коробка), алюминия (шасси) и пластика (ложа). Питается винтовка из отъемных десятизарядных магазинов. из прицелов имеется только оптика, которую крепят на планку Пикатинни, открытых прицельных приспособлений не предусмотрено (да они и не нужны для такого оружия). На ствол можно ставить дульный тормоз-пламегаситель или глушитель звука выстрела.
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С 2011 года поставлять вооружение в Беларусь нельзя. Но западных «стволов» и гранат у силового сектора немало.
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