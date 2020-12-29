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Какое оружие из стран, объявивших Беларуси эмбарго, есть у силовиков

29.12.2020 17:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Применение силовиками светошумовых гранат, в которых опознали изделия из Чехии, вызвало некоторые вопросы — как именно белорусский силовой блок получил оружие из Европы в условиях оружейного эмбарго. 42.TUT.BY разбирается, какое еще оружие из стран Западной Европы используют военные, милиция и другие части в Беларуси.

Пистолеты семейства Glock


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Знаменитый австрийский пистолет, одна из наиболее удачных моделей, стал в определенном смысле сенсацией. Гастон Глок, создатель оружия, до изобретения своего шедевра не сделал ни одного образца пистолетов, автоматов и любого другого стреляющего железа.

Да, в общем, и после — семейство пистолетов Glock стало единственным, которым отметилась компания Гастона. До 52 лет конструктор производил карнизы для штор, ножи — но никак не огнестрельное оружие. А в 1980 году внезапно переключился на пистолеты и через год создал практически идеальную модель.

«Глоки» белорусские спецслужбы начали закупать, когда никакого оружейного эмбарго Европа против Беларуси еще не вводила — в нулевых годах. Тогда силовикам стало очевидно, что пистолет Макарова, стоящий на вооружении с пятидесятых, устарел и плохо подходит для спецопераций в наше время. Другие советские и российские модели также не вполне устраивали — все они делались под патрон 9×18, не самый удачный боеприпас.

«Парабеллумовский» 9×19, самый распространенный пистолетный патрон в мире, виделся куда более привлекательным: он очень хорош по соотношению «пробивная сила/останавливающее действие». А сами «глоки» отличаются фантастической надежностью и долговечностью: именно поэтому они стоят на вооружении спецслужб до сих пор.

На подавлении протестов «глоки» были замечены как минимум у спецназа КГБ «Альфа» в первые дни (9−12 августа), с таким пистолетом «альфовец» задерживал человека, что попало на снимок (вы можете увидеть это фото выше). Насколько известно, пистолеты Glock есть также у ОМОНа и «Алмаза».

Именно Glock-17 в полимерной кобуре, кстати, выбрал в качестве дополнительного оружия Николай Лукашенко.

Sig Sauer P226

Об истории создания этого пистолета и о том, что он собой представляет, мы писали очень подробно. Оружие разрабатывалось немцами и швейцарцами из Sig Sauer и предназначалось, чтобы заменить явно устаревший Colt M1911 в качестве основного пистолета американской армии.

Но не взлетело — удачный пистолет уступил итальянской Beretta M92 (возможно, не обошлось без интриг и лоббизма) и главным личным оружием военных так и не стал.


Фото: wikipedia.org

Однако хуже он от этого не стал, и P226 приняли на вооружение многие спецподразделения мира. В Беларуси такие пистолеты есть у СОБРа внутренних войск, ОСАМа Пограничного комитета, спецназа МВД — «Алмаза», спецназа КГБ — «Альфы», СБП (Службы безопасности президента).

Как и «Глок 17», Sig Sauer P226 вполне достоин звания одного из надежнейших пистолетов мира. Однако, в отличие от «Глока», где широко используются полимеры, P226 принадлежит к более классическим армейским моделям — сплошь сделан из металла, почти килограмм массы (с патронами).

Это вполне современный западный пистолет со всеми его достоинствами — ударно-спусковой механизм двойного действия (при наличии патрона в патроннике можно совершить первый выстрел простым нажатием на спусковой крючок, без необходимости взводить курок предварительно пальцем или затвором).

У пистолета хорошая эргономика, вместительный магазин (в зависимости от версии — от 12 до 20 патронов), достаточно мощные патроны (в Беларусь поставлялся вариант под 9×19 Parabellum, однако есть версии под .40 Smith&Wesson и .357 SIG с большей дульной энергией).

Ранее мы полагали, что в Беларусь «зиг зауэры» поступили примерно во второй половине нулевых годов, когда финансовая ситуация в стране была наилучшей за всю историю (а оружейного эмбарго на европейское оружие еще не существовало). Однако впоследствии мнение поменялось.

Дело в том, что в марте 2012 года появлялась информация о закупках этих пистолетов. Конкретно проговаривалось, что «внутренние войска около полугода назад закупили для бойцов СОБР пистолеты швейцарско-немецкой компании SIG-Sauer калибра 9 мм, которые снабжены подсветкой цели».

Если «отмотать назад» полгода от марта 2012-го, то получится примерно сентябрь 2011 года. На тот момент уже почти три месяца действовало эмбарго на поставку оружия в Беларусь из западных стран (его ввели с 20 июня 2011 года). Таким образом, существует теоретическая возможность, что P226 попали в Беларусь уже после запрета на ввоз вооружений.

Однако полной уверенности нет — все-таки «около полугода» понятие немного растяжимое, и журналист, возможно, имел в виду время до 20 июня 2011 года. Точно одно: последние поставки Sig Sauer P226 (о существовании каких-либо других «зиг-зауэров» в спецслужбах Беларуси сведений нет) осуществлялись не в нулевых, а не позднее 2011 года.


В кобуре у силовика — Sig Sauer P226. Фото: читатель TUT.BY

На подавлении протестов P226 появлялись, но, насколько нам известно, оставались в кобурах — ни одного снимка силовика, доставшего пистолет, нам не попадалось. В частности, «Алмаз» с P226 заметили 18 октября на Партизанском проспекте.

Полуавтоматический дробовик Benelli M4

Большая часть дробовиков, с которыми силовики подавляют протесты — помповые, с ручной перезарядкой. Полуавтоматических моделей всего две: советская/российская «Сайга» и итальянский/американский Benelli M4. «Сайгой» на постсоветском пространстве никого не удивишь, это обычный гладкоствольный потомок калашникова, не слишком дорогостоящий. А вот Benelli M4 вызывает значительно больший интерес.


На фото силовик (судя по всему, боец ОСАМ) с Benelli M4 целится, встав на колено. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Впервые на подавлении протестов Benelli засветились еще 10 августа — на снимке видно, как один из силовиков на Пушкинской улице целится из M4 с голографическим прицелом и подствольным фонарем. Изначально была версия, что это «Алмаз» — но шлемы Mich 2000 в камуфляже «Излом» заставляют предполагать, что перед нами ОСАМ Пограничного комитета.

Впоследствии «алмазовцы» с Benelli M4 пытались разогнать колонну во время марша 18 октября на Партизанском проспекте (там же, где удалось заметить Sig Sauer P226).

История Benelli M4 началась в 1998 году, когда Центр по разработке вооружений Армии США выдал заказ на новое гладкоствольное оружие. Заказ быстро уплыл итальянцам, и в августе того же года компания Benelli Armi SpA передала американским военным первые экземпляры оружия. Дробовик сразу пришелся ко двору, и с начала 21 века различные части американской армии вооружаются Benelli M4 (в США их армейские версии называются M1014).

Обладая меньшей скорострельностью, дальнобойностью и боезапасом, чем штурмовые винтовки, дробовики ценны другим. Пуля 12-го калибра или несколько картечин обладают куда большим останавливающим действием, чем сравнительно легкие и малокалиберные промежуточные или пистолетные патроны. Дробовик подойдет, если человека надо гарантированно обезвредить и не дать выстрелить в ответ.

А современный бой нередко ведут не в чистом поле, а в плотной городской застройке — в условиях подъезда, квартиры или подвала низкая дальнобойность дробовика вообще не критична, расстояние до противника нередко составляет 10−20 метров и меньше.

Для наших силовиков это не особо актуально — противников, которые бы в них стреляли, с 9 августа так и не было. Зато дробовики позволяют использовать нелетальные резиновые и пластиковые пули, которыми регулярно и обстреливали протестующих. Впрочем, с такими боеприпасами полуавтоматические дробовики (что «Сайга», что «Бенелли») работают не очень, автоматика часто не справляется.

Конструктивно Benelli M4 — самозарядное оружие с автоматикой, основанной на газоотводной схеме с двумя поршнями и двумя цилиндрами. Система запатентована компанией Benelli Armi SpA как ARGO (auto regulating gas operated — автоматически регулируемая с газовым двигателем). Запирание ствола — поворотом затвора, в магазин входит восемь патронов плюс один в стволе (в гражданских версиях в магазин вставляется перемычка, ограничивающая емкость до четырех патронов).

Стоит дробовик очень ощутимо — в Беларуси их свободная продажа разрешена, однако цена зашкаливает за 7000 рублей.

Чешские светошумовые гранаты P1 и Zb6


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Номинально светошумовые боеприпасы относятся к нелетальным — якобы могут ослепить, оглушить и дезориентировать, но не убить. Смертей от взрывов СШГ в Беларуси с 9 августа действительно не было, но тяжелые раны — вполне. Так, минчанин после взрыва на Пушкинской 10 августа остался без ступни.

9−12 августа силовики нередко стреляли светошумовыми из многозарядных гранатометов ГМ-94, впоследствии в основном использовались ручные, включая кассетные боеприпасы. Однако все это поставки из России — с востока оружие везти можно, были бы деньги. А вот из стран Евросоюза — нельзя. Тем не менее, на разгонах не раз были замечены гранаты чешского производства — как минимум двух моделей — Zb6 и P1.

Пока это единственное западное оружие, о котором с достаточной степенью уверенности можно сказать — могло быть поставлено после ввода санкций. Корпус гранаты моделей P1 и Zb6 после взрыва не разлетается, газы только вышибают крышку, а металлический стакан остается. И наклейка на нем с датой 01/2012, (то есть январь 2012 года). В другом случае — даже 09/2012.

Конечно, можно предположить, что это якобы просто срок годности — в таком случае, правда, возникает вопрос, насколько возможно использовать при разгонах протестов просроченный боеприпас, пусть даже и разных моделей?

Ни от белорусской, ни от чешской сторон мы ничего внятного не добились, производители модели Zb6 из компании ZEVETA Bojkovice A.S. утверждают, что четко следуют букве международных соглашений. Что ж, это неплохо, но вопрос, что означают цифры, так и остался открытым.

Дробовик Remington 870

Впервые оружие засветилось 6 сентября на площади Свободы — с таким дробовиком стоял один из мужчин в штатском, которых мы тогда приняли за сотрудиков ГУБОПиК (с ними без маски стоял тогдашний начальник этой структуры Николай Карпенков).


Фото: onliner.by

Однако сейчас в этом есть сомнения: бойцы группировались вокруг внедорожников «Богатырь» или Dongfeng Mengshi (китайских копий «Хаммера»). Такие есть только у Сил специальных операций, так что человек в штатском мог быть и сотрудником ССО.

Через неделю такой же дробовик показал себя «в деле» — при подавлении протестов 13 сентября мужчина в балаклаве с «Ремингтоном 870» вышел на дорогу и выстрелил в воздух. МВД факт выстрела подтвердило.

Что касается самого оружия, то Remington 870 впервые появился в 1950 году, разрабатывали его оружейники одной из топовых компаний Remington Arms. 870-я модель — один из самых почитаемых в мире помповых дробовиков, его активно используют армии и правоохранительные структуры по всему миру. Всего выпущено больше 12 миллионов экземпляров Remington 870. Среди ружей это абсолютный и безусловный рекорд.

Интересно, что прославившийся как полицейское и военное оружие дробовик в первую очередь был задуман как охотничье оружие: из него предполагалось стрелять в пернатую дичь. Многие называют Remington 870 «лучшим помповым дробовиком в мире».

Дробовое ружье выпускается в шести различных калибрах — 10, 12, 16, 20, 28 или .410, но перед нами, вероятнее всего, самый популярный из них — двенадцатый. Дробовик может стрелять свинцовыми или резиновыми пулями, а также картечью. Магазин, как и у прочих помповых дробовиков, трубчатый и находится под стволом, вмещает от трех до восьми патронов.

Помповый дробовик Mossberg 500 и его версии

Гладкоствольное помповое ружье Mossberg 500 — такая же оружейная классика, как и Remington 870. Однако о том, чтобы «ремингтоны» сколько-нибудь массово приобретались для белорусских силовых структур, никаких сведений нет. Не исключено, что человек в штатском, стоявший с ним на площади Свободы, ранее приобрел его в личную собственность.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С «моссбергами» совсем другая ситуация — дробовик использует и ОМОН, и «Альфа», и другие спецподразделения. Оружие разработано еще до вьетнамской войны (компания O.F.Mossberg & Sons начала производство в 1961 году), выпускается в разных калибрах — но в Беларуси используют дробовики самого распространенного 12-го. Некоторые версии оружия выпускаются под другими номерами (например, отличия моделей Mossberg 500 и 590 минимальны, по сути, это одно и то же оружие).

Дробовик может комплектоваться стволами разной длины и сверловки, ложами из дерева или полимеров, с пистолетной рукояткой и без, с прикладами различной форме ии вовсе без них.


Фото: Сергей Комков / TUT. BY

По сравнению с полуавтоматическими «Бенелли» Mossberg 500 стоят намного дешевле, при этом отличаются надежностью благодаря конструкции. В системе «моссбергов» нет ничего необычного: в помповых дробовиках вообще все очень консервативно, и лишь изредка попадаются исключения вроде российского РМБ-93.

Перезарядка ружья производится из несменного подствольного магазина с помощью подвижного вперед-назад цевья. В ружье можно зарядить, в зависимости от версии, от 5 до 9 патронов в магазин плюс один в ствол.

Бонус вдобавок к вышесказанному

Пистолет-пулемет Heckler&Koch Mp5

От всех вышеперечисленных образцов легендарный немецкий пистолет-пулемет отличает одно: силовики не только не использовали их при подавлении протестов, но ни разу не были замечены с таким оружием начиная с 9 августа. Однако о наличии такого оружия у различных спецподразделений известно доподлинно. Так, ОМОН патрулировал с «хеклерами» Октябрьскую площадь в период, когда шли последние крупные протесты до 9 августа — «нетунеядские», 2017 года.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На фото ОМОН, однако Heckler&Koch Mp5 есть не только у омоновцев. В 2020 году издательство «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» издало фотоальбом «У адзiным страi» с массой фотографий бойцов различных спецподразделений (книга имеется в Национальной библиотеке). Ознакомившись с альбомом, мы можем заключить, что «хеклеры» Mp5 замечены у «Алмаза», группы «А» КГБ (все по привычке зовут этот отряд «Альфой», будем так делать и мы), СОБРа МВД и спецназа Службы безопасности президента.

МP5 выпускается с 1966 года. Эксперты объясняют большую популярность этого оружия высокой точностью, надежностью и качеством изготовления: все детали МР5 обладают полной взаимозаменяемостью и при замене не требуют никакой подгонки.

Некоторые экземпляры этого оружия демонстрируют фантастический ресурс: например, пистолет-пулемет одного из охранников NASA МР5 SN 316019 был списан после того, как из него была сделана 571 тысяча выстрелов.

Всего существует более 100 модификаций МP5. А его лицензионное производство налажено более чем в 14 странах. Среди них — Великобритания, Франция, Китай, Турция, Иран, Греция, Пакистан, Мексика, Саудовская Аравия и Судан. МP5 доказал свою эффективность во многих спецоперациях.

Снайперские винтовки SAKO TRG и Accuracy International АХ338

Это оружие проходит уж совсем особняком: о его наличии мне известно только из вышеупомянутого фотоальбома «У адзiным страi». На протестах его не было: с 9 августа снайперы появлялись всего несколько раз, причем видны были издалека — ни одной винтовки однозначно идентифицировать не получилось. Однако очень маловероятно, что в альбом с фотографиями силовиков, выпущенный официально, попали «левые» снимки других спецподразделений. Тем не менее, точные даты фотографий неизвестны.


Сотрудник спецназа КГБ «Альфа» с винтовкой Sako TRG. Изображение из фотоальбома «У адзiным страi». Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Sako TRG разработана в Финляндии в конце 20 века. В отличие от популярной в постсоветских странах СВД, это не самозарядная, а магазинная винтовка с продольно-скользящим затвором. Это не «марксманская» винтовка, как система Драгунова, а более точная и дальнобойная система, используемая в основном спецподразделениями. Из наших соседей Sako TRG есть у Польши, России и Украины.

Традиционный русский/советский боеприпас 7,62×54R для такой винтовки не подходит — в зависимости от версии, Saco TRG стреляет или «натовским» 7,62×51, или патронами высокой мощности .300 Winchester Magnum и .338 Lapua Magnum (в магазин, вне зависимости от версии, входит 10 штук). Прицельная дальность винтовки составляет не менее 1000 метров.


Сотрудник группы «А» КГБ с винтовкой AI AX338. Изображение из фотоальбома «У адзiным страi». Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Снайперская винтовка Accuracy International AX 338 разработана в Великобритании и производится с 2010 года. Оружие питается мощными патронами .338 Lapua Magnum (существуют версии под .300 Winchester Magnum и 7,62×51 NATO, но перед нами, видимо, не они).

Как и финская винтовка, AX 338 перезаряжается вручную при помощи продольно-скользящего затвора. Оружие изготавливается из стали (ствольная коробка), алюминия (шасси) и пластика (ложа). Питается винтовка из отъемных десятизарядных магазинов. из прицелов имеется только оптика, которую крепят на планку Пикатинни, открытых прицельных приспособлений не предусмотрено (да они и не нужны для такого оружия). На ствол можно ставить дульный тормоз-пламегаситель или глушитель звука выстрела.

 
 
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С 2011 года поставлять вооружение в Беларусь нельзя. Но западных «стволов» и гранат у силового сектора немало.
 
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