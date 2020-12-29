Милиция не нашла признаков преступления у застройщика «Грушевского посада». Что это значит?

Источник материала: Tut.by

МВД отказало в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Жилстройкомплект» (ЖСК), которое возводит печально известный долгострой — жилой комплекс «Грушевский посад». Силовики не видят в действиях руководства ЖСК состава преступления. Realt.by разбирался, что это значит для держателей жилищных облигаций «Грушевского посада»?



Фото: Павел Садовский, realt.by

История долгостроя

Жилой комплекс « Грушевский Посад » расположен в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Грушевка». Это четыре каркасно-блочных дома высотой от 18 до 23 этажей. Возводит комплекс крупный столичный застройщик, который берет свои истоки в Кобрине, — «Жилстройкомплект» (ЖСК). Контролируется он бизнесменом Ильей Волохом, который после возникновения проблем со стройкой осел в Польше.



Фото: Павел Садовский, realt.by

ЖСК за все время успел возвести только два дома из комплекса, а после стройка практически полностью остановилась. Сегодня процент готовности секций 1−2 дома № 3 очень высокий. Но ввести их, как планировалось, до конца второго квартала 2020-го не удалось.

Держатели жилищных облигаций боятся потерять свои деньги и остаться без квартир. Поэтому они уже давно пишут во все инстанции, а также в правоохранительные органы.

«За отсутствием в деянии состава преступления»

Но 6 ноября было подписано постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное со ссылкой на статью 174 УПК и пункт 2 части 1 статьи 29 УПК Республики Беларусь. То есть за отсутствием состава преступления.





«Сообщаю, что по Вашему заявлению в отношении должностных лиц ООО „Жилстройкоплект“ по факту завладения мошенническим путем денежными средствами граждан под предлогом покупки жилищных облигаций и последующего приобретения недвижимости (квартир) проведена проверка в порядке статьи 174 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь. По результатам проведенной проверки, на основании п. 2 ч. 1 ст. 29 УПК Республики Беларусь принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела».

Также в распоряжении редакции есть два тома экспертизы ОБЭП по ЖСК. Там правоохранители признали ООО «Жилстройкоплект» по состоянию на 01.01.2020 платежеспособным. А вот платежеспособность по состоянию на 29.06.2020 эксперты дать не смогли, так как ЖСК не предоставил для оценки бухгалтерскую документацию.

Realt.by отправил в Мингорисполком официальный запрос о дальнейшей судьбе долгостроя «Грушевский посад». Однако им ничего не ответили.

Юрист: «Оснований для изъятия объекта, как это было с Тамбазом, нет»

Юридическую оценку полученным документам и ситуации дал кандидат юридических наук, доцент международного университета МИТСО Вероника Литвинко:

— Согласно ч. 2 п. 1 ст. 174 «По поступившему заявлению или сообщению о преступлении либо при непосредственном обнаружении признаков преступления орган дознания… принимает одно из следующих решений:

1) о возбуждении уголовного дела;

2) об отказе в возбуждении уголовного дела;

3) о передаче заявления, сообщения по подследственности, компетенции;

4) о прекращении проверки и разъяснении заявителю права возбудить в суде в соответствии со статьей 426 настоящего Кодекса уголовное дело частного обвинения, за исключением случая, предусмотренного частью 5−1 статьи 26 настоящего Кодекса.

Также в постановлении указано основание для принятия такого решения: п. 2 ч. 1 ст. 29 УПК.

То есть была применена норма статьи об «обстоятельствах, исключающих производство по уголовному делу», а именно: «1. Уголовное дело не может быть возбуждено… за отсутствием в деянии состава преступления».

То есть сотрудники ОБЭП Московского РУВД по Минску за срок, более чем 4 с лишним месяца (с 29.06.2020 года по 05.11.2020 г.) не увидели в деяниях Волоха И. П., его жены и должностных лиц ООО «Жилстройкомплект» состава преступления, даже если не брать такой квалифицирующий признак как организованная преступная группа.

Оснований для подготовки и передачи Мингорисполкомом президенту проекта указа с докладной запиской об изъятии объекта, как это было с Тамбазом, нет.

Однако. Согласно ч. 3 ст. 178 УПК «Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован начальнику следственного подразделения, прокурору или в суд». То есть в данном конкретном случае люди могут обжаловать это постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в прокуратуру или в суд.

В этом случае получаем еще один круг хождений и никакой гарантии о том, что уголовное дело все же будет, а равно будет ли возмещение людям, которые пострадали от этого всего.

Вероятнее всего, придется обращаться с жалобой в прокуратуру, ссылаясь на полномочия прокуратуры, предусмотренные п. 5 ч. 1 ст. 179 УПК Республики Беларусь и просить направить материалы на дополнительную проверку.

То есть на сегодня ситуация такова: домов нет, денег, оплаченных гражданами нет, стройка не ведется, виноватых тоже нет.

Денег за облигации также не ждите

ООО «Генеральный подрядчик», которое является не только генеральным подрядчиком в проекте ЖК «Грушевский посад», но и обеспечивал многие серии жилищных облигаций (32, 34, 35 серии) либо недвижимостью, либо поручительством, устойчиво неплатежеспособен и в отношении него начата процедура ликвидации и одновременно открыто конкурсное производство.





Это плохие новости для держателей жилищных облигаций 34 серии, потому что они приобрели ценные бумаги ООО «Жилстройкомплект» непосредственно у ООО «Генеральный подрядчик».

— По соглашениям от февраля 2019 г., согласно пункта 1.1, заказчик обязуется организовать строительство квартиры жилого дома № 4 в Минске и обеспечить выкуп жилищных облигаций для приобретения вышеуказанной квартиры и передать ее мне при погашении эквивалентного количества приобретенных мной жилищных облигаций. Согласно п. 3.2 вышеуказанного Соглашения покупатель должен был приобрести жилищные облигации путем заключения договора купли-продажи жилищных именных облигаций с ООО «Генеральный подрядчик», — рассказывает один из дольщиков. — Перечисление стоимости облигаций производилось на счет ООО «Генеральный подрядчик» в ЗАО «РРБ-банк». В соответствии с этим был заключен договор купли-продажи ценных бумаг с ООО «Генеральный подрядчик». Была оплачена вся сумма. Согласно п. 5 решения ООО «Жилстройкомплект» о 34-м выпуске жилищных облигаций «Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены, в первую очередь, на строительство жилого дома № 4 (секции № 1, 2), во вторую очередь — на финансирование строительства других объектов недвижимости в г. Минске».

Налоговые органы Кобринского района подали заявление в Экономический суд Брестской области об экономической несостоятельности (банкротстве) ООО «Генеральный подрядчик» в связи с неисполнением обязанности по уплате обязательных платежей. 26.08.2020 г. Экономическим судом Брестской области начато дело № 86−10Б/2020 по заявлению ИМНС по Кобринскому району. А в дальнейшем начато дело в процедуре «Конкурсное производство».

Однако, согласно единому государственному регистру юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, решение о ликвидации принял не суд после заявления налоговой Кобрина, а сам собственник.

Цена объекта обеспечения снизилась в 6 раз

ООО «Генеральный подрядчик» начал активно распродавать свои активы. На площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» можно найти 55 лотов о продаже недвижимости, которые принадлежат ООО «Генеральный подрядчик». Все лоты помечены как «Арестованное имущество». Но самое интересное, что некоторые из этих объектов являются обеспечением жилищных облигаций «Грушевского посада». Еще более интересно то, что произошло с их стоимостью.

К примеру, в информации об эмиссии жилищных облигаций 31 выпуска ООО «Жилстройкомплект» в способе и условиях обеспечения исполнения обязательств Эмитента фигурирует здание по адресу Брестская область, Кобринский р-н, г. Кобрин, ул. Ленина, 62/14 площадью в 602.4 квадратных метров.

При выпуске жилищных облигаций оценщик Андрей Жигадло оценил это здание в 172,405 долларов. На сайте «БелЮрОбеспечение» это же здание выставлено на аукцион уже с новой стоимостью — 28,426 долларов по курсу Нацбанка.





Оценка для эмиссии жилищных облигаций проходила в 2017 году. За три года имущество подешевело в 6 раз.

Капитальное строение по адресу Кобринский р-н, г. Кобрин, ул. Ленина, д. 62 площадью в 22,8 квадратных метров в 2017 году было оценено Андреем Жигадло в 54,334 долларов. Сейчас оказалось, что «капитальное строение» — это бункер для осадка, и выставлен он на аукцион за 6,828 долларов.



