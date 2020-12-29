Тихановская: Те, кого вычеркнули из санкционного списка в результате лоббирования, будут снова внесены на рассмотрение

Представителей бизнеса, которых связывают с Александром Лукашенко и которые не попали под санкции Евросоюза в результате работы лоббистов, будут повторно предложены для включения в санкционный список, заявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в интервью российской «Независимой газете».





17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций против белорусского режима. Помимо представителей власти в него включены бизнесмены, которых считают приближенными к Лукашенко, — Александр Шакутин и Николай Воробей. Команда Тихановской сообщила, что в первоначальном списке в рамках третьего пакета значился бизнесмен Алексей Олексин, однако впоследствии его вычеркнули. Кроме того, бизнесмен Александр Мошенский подтвердил интернет-изданию «Наша Ніва», что ему удалось убедить ЕС не включать его в санкционный список.

Тихановская в интервью отметила, что уже есть эффект от третьего пакета санкций, в который внесены «вполне чувствительные для режима персоны и предприятия». «О том, что санкции болезненные, говорит беспрецедентный уровень лоббирования с целью ухода от них и истеричная реакция режима на их принятие, — сказала она. — Один из основных "кошельков" — Воробей — остался в списках. Те, кого вычеркнули в результате лоббирования, будут внесены на рассмотрение снова — в четвертый список, в пятый. Так что для них ничего не кончилось, просто их расходы на лоббистов резко возросли».

«Любой из бизнесменов может избежать попадания в санкционные списки, если он остановит финансовую поддержку режима и его репрессий и прекратит нарушать права рабочих на своих предприятиях», — заявила экс-кандидат в президенты.

На вопрос, способна ли Европа, по ее мнению, в принципе повлиять на Лукашенко, Тихановская ответила: «Да, конечно, кроме дальнейших экономических санкций, которые лишат режим новых поступлений, будут заблокированы и уже существующие, и припрятанные счета, активы». «Опять же, для многих пособников и членов их семей значимы и визовые санкции. Санкции могут привести к тому, что и российские контрагенты будут вынуждены отказаться сотрудничать с предприятиями, принадлежащими "кошелькам"», — подчеркнула она.

Главными рычагами давления на режим Лукашенко Тихановская назвала не санкции, а «протест людей на улицах, во дворах, в домах, в соцсетях». «Самое главное и действенное давление», по ее словам, происходит в самой Беларуси.

«Высказывать свое мнение, демонстрировать отсутствие страха — это давление на режим, — пояснила политик. — Вывод денег со счетов, бойкот продукции госпредприятий — давление. Забастовка — чрезвычайно эффективный способ давления. Самые разные инициативы, которые поддерживают и вдохновляют людей, — все это свидетельствует о том, что возврат в прошлое невозможен. Общение свободных людей в дворовых сообществах — давление. Отказ Международного олимпийского комитета допускать Лукашенко и его ближайшее окружение на соревнования — давление. Способов много».

«Внешние санкции — это всего лишь один из способов влияния на поведение нелегитимного правителя и его приближенных. Санкции — это попытка международного сообщества остановить насилие и нарушения прав людей, которые протестуют против беззакония», — добавила Тихановская.