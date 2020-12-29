Чалый: Опасен не кризис, а застой

потерянное десятилетие. У нас сейчас доходы населения примерно такие же, как в 2010-м. Экономика не растет, это было понятно к 2015 году. Серьезного потенциала для ее роста при сложившейся модели нет, — отметил в интервью на YouTube-канале «Страна для жизни» независимый экономист Сергей Чалый. Приведем избранные моменты беседы. — Я бы не сравнивал этот год с 2019-м, скорее — с 2010-м. Фактически,У нас сейчас доходы населения примерно такие же, как в 2010-м. Экономика не растет, это было понятно к 2015 году. Серьезного потенциала для ее роста при сложившейся модели нет, — отметил вна YouTube-канале «Страна для жизни» независимый экономист Сергей Чалый. Приведем избранные моменты беседы.





Как политика влияет на экономику

По словам Чалого, сегодняшнее состояние экономики нельзя назвать нормальным:





— Политический кризис, который не разрешился, оказывает очень серьезное влияние на происходящее с экономикой. Грубо говоря, экономика замерла в нетерпении. Поведение домохозяйств, потребителей очень хорошо видно: теряется доверие к белорусской банковской системе, к рублю. Люди не делают долгосрочные покупки, так как не надеются на улучшение своего благосостояния в ближайшем будущем.





В целом, отмечает эксперт, экономика находится в состоянии паралича.





Как долго Лукашенко сможет платить силовикам

Отвечая на этот вопрос, аналитик отметил несколько важных моментов. Кто-то вынужден оставаться на такой работе из-за больших долгов, а кое-кто банально вошел во вкус, работая в режиме «иногда не до законов».





Денег на силовиков Александру Лукашенко может хватить относительно надолго, считает Чалый. Кроме того, по его версии, Москва не готова давать деньги на развитие Беларуси, а вот на поддержание текущей ситуации — вполне.





Главная цель такой стратегии — желание превратить нашу страну в огромный «гнойник» на границе с Европой, с оглядкой на опыт Приднестровья или «ДНР-ЛНР».





Опасен не кризис, а застой

— Люди ждут и опасаются не того, чего действительно стоит опасаться. Нужно бояться не краха или кризиса, а застоя, гниения. Весь мой опыт наблюдения за повелением властей во время кризисов показывает, что принимать антикризисные меры они-то научились, но дальше ничего не следует. Лечения хронических заболеваний не происходит.