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Oops! Минюст зарегистрировал новое общественное объединение - "Патриоты Беларуси"

29.12.2020 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство юстиции зарегистрировало республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси». Такого в Беларуси не было уже очень давно.



Ообъединение, по официальной версии, ставит своей целью "построение независимой, сильной, стабильной и процветающей Беларуси".

Утверждается, что его деятельность будет направлена на "воспитание у граждан уважения и гордости к госсимволам Беларуси, объединение граждан страны на основе патриотических и духовно-нравственных ценностей беларуского народа, его культурных традиций и исторической судьбы".

По информации @euroradio, основатель "патриотов" - Сергей Рачковский, один из организаторов автопробегов за правящий режим под красно-зелеными флагами.
 
 
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Министерство юстиции зарегистрировало республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси». Такого в Беларуси не было уже очень давно.
 
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