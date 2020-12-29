







Ообъединение, по официальной версии, ставит своей целью "построение независимой, сильной, стабильной и процветающей Беларуси".





Утверждается, что его деятельность будет направлена на "воспитание у граждан уважения и гордости к госсимволам Беларуси, объединение граждан страны на основе патриотических и духовно-нравственных ценностей беларуского народа, его культурных традиций и исторической судьбы".





@euroradio , основатель "патриотов" - Сергей Рачковский, один из организаторов автопробегов за правящий режим под красно-зелеными флагами. По информации, основатель "патриотов" - Сергей Рачковский, один из организаторов автопробегов за правящий режим под красно-зелеными флагами.







