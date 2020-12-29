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Рене Фазель едет в Минск, чтобы сообщить Лукашенко об переносе чемпионата мира по хоккею?
Источник материала: Хартия'97
Рене Фазель едет в Минск, чтобы сообщить Лукашенко об переносе чемпионата мира по хоккею?
Глава IIHF посетит Беларусь.
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил о планах приехать в Беларусь после 7 января, чтобы поговорить с Лукашенко о чемпионате мира по хоккею.
Ранее швейцарское издание Watson писало, что Фазель
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Глава IIHF посетит Беларусь.
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