Источник материала: Хартия'97

Рене Фазель едет в Минск, чтобы сообщить Лукашенко об переносе чемпионата мира по хоккею? 8 29.12.2020, 17:17

1,755

Рене Фазель

Глава IIHF посетит Беларусь.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил о планах приехать в Беларусь после 7 января, чтобы поговорить с Лукашенко о чемпионате мира по хоккею.

Ранее швейцарское издание Watson писало, что Фазель намерен посетить Беларусь, чтобы «лично и как можно мягче» сообщить Лукашенко об отмене чемпионата в Минске.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .