Источник материала: Хартия'97

Чешские и словацкий спортсмены: — белорусам: Мы с вами каждое воскресенье 29.12.2020, 17:13

С белорусами солидарны по всему миру.

«Трибуна» опубликовала обращение чешских и словацких спортсменов к белорусам.

«То, что позволяют себе лукашенковские вышибалы — это ненормально. Мы с вами каждое воскресенье. Мы уверены, что вы заслуживаете демократические выборы. Жыве Беларусь», — говорится в обращении.

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