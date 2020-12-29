|
Чешские и словацкий спортсмены: — белорусам: Мы с вами каждое воскресенье
Источник материала: Хартия'97
Чешские и словацкий спортсмены: — белорусам: Мы с вами каждое воскресенье
С белорусами солидарны по всему миру.
«То, что позволяют себе лукашенковские вышибалы — это ненормально. Мы с вами каждое воскресенье. Мы уверены, что вы заслуживаете демократические выборы. Жыве Беларусь», — говорится в обращении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С белорусами солидарны по всему миру.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)