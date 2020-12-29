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Чиновники взялись за подорожавшие курицу, овощи, фрукты
Источник материала: Tut.by
Чиновники озадачились ценами на мясо птицы, овощи и фрукты. На эти позиции в ноябре заметно выросли цены, особенно на томаты, огурцы, а из мяса — на говядину и курицу. Из-за этого МАРТ
В ноябре в лидерах по росту цен
В этой ситуации МАРТ устроил рабочую встречу по текущей ситуации на рынке мяса птицы и плодоовощной продукции. «Рассмотрены вопросы обеспечения потребительского рынка мясом птицы и полуфабрикатами из мяса птицы, ценовой ситуации на рынке плодоовощной продукции, сезонного роста цен на томаты и огурцы, а также насыщения внутреннего рынка указанными товарами, в том числе отечественного производства в канун Нового 2021 года и Рождества», — рассказывают в ведомстве.
В МАРТ акцентируют внимание «на необходимость приоритетной поставки мяса птицы и плодоовощной продукции на внутренний рынок под полную потребность и по приемлемым ценам, а также оперативного реагирования при возникновении проблемных вопросов».
Ранее чиновники и торговля
Напомним, в правительстве ранее
А какие сейчас цены на мясо курицы в магазинах
В «Соседях» филе цыпленка-бройлера от «Витконпродукт» стоит 7,49 рубля за килограмм (сейчас акция — по 6,99 рубля).
В «Е-доставке» филе цыпленка-бройлера охлажденное от «Ганны» стоит 9,59 рубля, от «Петрухи» — 9,39 рубля. Филе малое цыпленка бройлера охлажденное от «Галерея вкуса» — 10,65 рубля, филе цыплят-бройлеров «Асобiна» охлажденное — 8,89 рубля. Охлажденная тушка цыпленка-бройлера стоит в пределах 4,75−5,19 рубля.
В «Домашнем» филе от «Ганны» стоит на акции 6,99 рубля. При этом указано, что это «суперцена».
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Чиновники озадачились ценами на мясо птицы, овощи и фрукты. На эти позиции в ноябре заметно выросли цены, особенно на томаты, огурцы, а из мяса - на говядину и курицу.
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