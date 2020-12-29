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Чиновники взялись за подорожавшие курицу, овощи, фрукты

29.12.2020 17:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чиновники озадачились ценами на мясо птицы, овощи и фрукты. На эти позиции в ноябре заметно выросли цены, особенно на томаты, огурцы, а из мяса — на говядину и курицу. Из-за этого МАРТ провел рабочую встречу, на которой обсудили, как сдержать цены на эти позиции и обеспечить этими товарами внутренний рынок. Тем временем в магазинах цены на некоторое филе бройлеров превышают 10 рублей.


Снимок носит иллюстративный характер. Александра Квиткевич, TUT.BY

В ноябре в лидерах по росту цен оказались свежие помидоры и огурцы. Из мяса в прошлом месяце заметно подорожала курица — на 1,4% (больше только говядина, кроме бескостного мяса — на 2,8%). При этом нужно учитывать, что мясо кур и цыплят-бройлеров входит в список социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство. Если бы не этот момент, то не исключено, что курица могла бы подорожать еще больше.

В этой ситуации МАРТ устроил рабочую встречу по текущей ситуации на рынке мяса птицы и плодоовощной продукции. «Рассмотрены вопросы обеспечения потребительского рынка мясом птицы и полуфабрикатами из мяса птицы, ценовой ситуации на рынке плодоовощной продукции, сезонного роста цен на томаты и огурцы, а также насыщения внутреннего рынка указанными товарами, в том числе отечественного производства в канун Нового 2021 года и Рождества», — рассказывают в ведомстве.

В МАРТ акцентируют внимание «на необходимость приоритетной поставки мяса птицы и плодоовощной продукции на внутренний рынок под полную потребность и по приемлемым ценам, а также оперативного реагирования при возникновении проблемных вопросов».

Ранее чиновники и торговля разбирались, почему ускорился рост цен на некоторые социально значимые товары, в том числе на мясо, молочные продукты, сахар, и как сдержать дальнейшее подорожание.

Напомним, в правительстве ранее предложили считать однозначную цифру (то есть до 10%) неплохим результатом. При этом прогноз властей был — не больше 5% (декабрь к декабрю). Тем временем годовая инфляция стремится к рекорду за последние 4 года. В ноябре она составила 6,6% к аналогичному месяцу прошлого года.

А какие сейчас цены на мясо курицы в магазинах

В «Соседях» филе цыпленка-бройлера от «Витконпродукт» стоит 7,49 рубля за килограмм (сейчас акция — по 6,99 рубля).

В «Е-доставке» филе цыпленка-бройлера охлажденное от «Ганны» стоит 9,59 рубля, от «Петрухи» — 9,39 рубля. Филе малое цыпленка бройлера охлажденное от «Галерея вкуса» — 10,65 рубля, филе цыплят-бройлеров «Асобiна» охлажденное — 8,89 рубля. Охлажденная тушка цыпленка-бройлера стоит в пределах 4,75−5,19 рубля.

В «Домашнем» филе от «Ганны» стоит на акции 6,99 рубля. При этом указано, что это «суперцена».

 
 
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Чиновники озадачились ценами на мясо птицы, овощи и фрукты. На эти позиции в ноябре заметно выросли цены, особенно на томаты, огурцы, а из мяса - на говядину и курицу.
 
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