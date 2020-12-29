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Минюст зарегистрировал новое общественное объединение «Патриоты Беларуси»
29.12.2020 17:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Министерством юстиции 24 декабря 2020 года зарегистрировано Республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси».
Как сообщается на сайте Минюста, среди целей данного общественного объединения – построение независимой, сильной, стабильной и процветающей Беларуси, а также объединение граждан Республики Беларусь на основе патриотических и духовно-нравственных ценностей белорусского народа и его культурных традиций.
Кроме этого, «Патриоты Беларуси» намерены воспитывать у граждан уважение и гордость к государственным символам Республики Беларусь.
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Министерством юстиции 24 декабря 2020 года зарегистрировано Республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси».
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