Минюст зарегистрировал новое общественное объединение «Патриоты Беларуси»

Источник материала: Ежедневник

Министерством юстиции 24 декабря 2020 года зарегистрировано Республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси».

Как сообщается на сайте Минюста, среди целей данного общественного объединения – построение независимой, сильной, стабильной и процветающей Беларуси, а также объединение граждан Республики Беларусь на основе патриотических и духовно-нравственных ценностей белорусского народа и его культурных традиций.

Кроме этого, «Патриоты Беларуси» намерены воспитывать у граждан уважение и гордость к государственным символам Республики Беларусь.