ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минюст зарегистрировал новое общественное объединение «Патриоты Беларуси»

29.12.2020 17:45 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Министерством юстиции 24 декабря 2020 года зарегистрировано Республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси».

Как сообщается на сайте Минюста, среди целей данного общественного объединения – построение независимой, сильной, стабильной и процветающей Беларуси, а также объединение граждан Республики Беларусь на основе патриотических и духовно-нравственных ценностей белорусского народа и его культурных традиций.

Кроме этого, «Патриоты Беларуси» намерены воспитывать у граждан уважение и гордость к государственным символам Республики Беларусь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерством юстиции 24 декабря 2020 года зарегистрировано Республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси».
 
Новости дня
Новости разные
 
В центре Могилева ветер порвал в клочья огромный красно-зеленый флаг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика