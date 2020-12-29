Сильные гололед, дождь и ветер накрыли Витебск – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Неблагоприятные метеорологические условия отмечаются на большей части Витебской области, Sputnik обратился к специалистам Витебскоблгидромета и выяснил, как долго продержится плохая погода.

С утра в городе на Двине идет ледяной дождь и дует сильный ветер. И если проезжую часть коммунальные службы успевают очищать, то по тротуарам ходить практически невозможно.

"Витебская область оказалась в зоне активного атмосферного фронта, в результате чего началось небольшое потепление. Но сегодня у нас отмечаются неблагоприятные метеорологические явления, о которых вчера передавали штормовое предупреждение, а именно сильный ветер, гололед и гололедица", – сообщила Sputnik начальник отдела обеспечения потребителей гидрометеорологической информацией "ГУ Витебскоблгидромет" Наталья Байдук.

Собеседница отметила, что сегодня на большей части области отмечается гололед – явление, вызванное дождем, который идет при отрицательной температуре. Больше всего от гололеда пострадала восточная часть Витебской области, где высота ледяной корки составила от 11 до 17 миллиметров.

Наиболее толстый слой льда покрыл Оршу, там его высота доходит до 20 миллиметров, что является уже опасным метеоявлением. При этом в западной части области гололед менее интенсивный, там высота ледяного покрова составляет 1-3 миллиметра.

Как сообщила специалист, неблагоприятные явления продлятся недолго: уже этой ночью температура в Витебске поднимется до нуля, а по области составит -1.. +4, завтра днем воздух в городе прогреется до +1.. +3. Температура по области составит 1-6 градусов тепла.

"В ближайшие двое суток зима к нам не придет, для декабря будет очень теплая погода", – подчеркнула Байдук.

Как 30, так и 31 декабря по области ожидаются в основном дождь, ночью и утром слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. С 30-го на 31-е ночью ожидается -1.. +4, днем +1.. +6. На Новый год температура в течение суток также составит от минус одного до плюс четырех градусов тепла.

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