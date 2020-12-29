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Обрушились перекрытия. В Гродно погибли двое мужчин, строивших дом

29.12.2020 17:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Гродно при строительстве дома погибли два человека, сообщает Следственный комитет. «Днем 29 декабря поступило сообщение об обвале перекрытия строящегося дома. На место происшествия незамедлительно выбыли спасатели и следственно-оперативная группа. Под завалом обнаружены тела 33-летнего хозяина стройки и 41-летнего рабочего одного из предприятий», — уточнили в ведомстве.

Очевидцы произошедшего пояснили, что на объекте производилась заливка пола второго этажа, однако в какой-то момент перекрытие обвалилось.

Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначен ряд экспертиз, проводится проверка.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно при строительстве дома погибли два человека, сообщает Следственный комитет. «Днем 29 декабря поступило сообщение об обвале перекрытия строящегося дома. На...
 
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