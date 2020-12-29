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Обрушились перекрытия. В Гродно погибли двое мужчин, строивших дом
Источник материала: Onliner
В Гродно при строительстве дома погибли два человека, сообщает Следственный комитет. «Днем 29 декабря поступило сообщение об обвале перекрытия строящегося дома. На место происшествия незамедлительно выбыли спасатели и следственно-оперативная группа. Под завалом обнаружены тела 33-летнего хозяина стройки и 41-летнего рабочего одного из предприятий», — уточнили в ведомстве.
Очевидцы произошедшего пояснили, что на объекте производилась заливка пола второго этажа, однако в какой-то момент перекрытие обвалилось.
Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначен ряд экспертиз, проводится проверка.
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В Гродно при строительстве дома погибли два человека, сообщает Следственный комитет. «Днем 29 декабря поступило сообщение об обвале перекрытия строящегося дома. На...
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