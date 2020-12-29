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Умер французский модельер Пьер Карден

29.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Ему было 98 лет. Карден умер в больнице в коммуне Нейи-сюр-Сен, где проживают многие французские знаменитости.

Умер французский модельер Пьер Карден

Фото Bertrand Guay / AFP / Scanpix / LETA

Об этом сообщает AFP со ссылкой на семью.

В 1950 году Карден открыл свой модный дом. Он придумал платье-пузырь и пиджаки без воротника (такие носили The Beatles), а также стал одним из создателей «космического» стиля в одежде. В конце 1950-х Карден одним из первых модельеров запустил линию готовой одежды, из-за чего его временно исключили из французского Синдиката высокой моды, напоминает Медуза со ссылкой на Le Figaro.

В конце 1960-х Карден начал продавать лицензии на использование своего имени для выпуска товаров, не связанных с индустрией моды. Модельер подписал сотни таких соглашений, и под его именем продавали фотокамеры, кастрюли, смартфоны, детские кроватки. Это обогатило кутюрье, но привело к обесцениванию его бренда.

Карден более 30 раз бывал в СССР, из-за чего во Франции его прозвали «красным кутюрье».

 
 
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Кутюрье придумал платье-пузырь и пиджаки без воротника.
 
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