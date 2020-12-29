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Умер французский модельер Пьер Карден
29.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Ему было 98 лет. Карден умер в больнице в коммуне Нейи-сюр-Сен, где проживают многие французские знаменитости.
Фото Bertrand Guay / AFP / Scanpix / LETA
Об этом сообщает
В 1950 году Карден открыл свой модный дом. Он придумал платье-пузырь и пиджаки без воротника (такие носили The Beatles), а также стал одним из создателей «космического» стиля в одежде. В конце 1950-х Карден одним из первых модельеров запустил линию готовой одежды, из-за чего его временно исключили из французского Синдиката высокой моды, напоминает
В конце 1960-х Карден начал продавать лицензии на использование своего имени для выпуска товаров, не связанных с индустрией моды. Модельер подписал сотни таких соглашений, и под его именем продавали фотокамеры, кастрюли, смартфоны, детские кроватки. Это обогатило кутюрье, но привело к обесцениванию его бренда.
Карден более 30 раз бывал в СССР, из-за чего во Франции его прозвали «красным кутюрье».
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Кутюрье придумал платье-пузырь и пиджаки без воротника.
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