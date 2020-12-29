Источник материала: UDF



В Беларуси могут ввести налог на кэшбэк​ / Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Банки: белорусам с 1 января нужно будет платить налог со всей суммы кэшбэка Сам указ был подписан в 2014 году, и потом срок его действия неоднократно продлевался.

Некоторые коммерческие банки предупреждают, что с 1 января налог будет взиматься со всей суммы кэшбэка, пишет TUT.by. С такими предупреждениями выступили, например, Альфа-Банк, банк «Дабрабыт». В некоторых банках журналистам сказали, что пока не располагают информацией об изменениях, связанных с уплатой налога с кэшбэка.Правда, в Нацбанке уверяют, что указ, который продлевает эту налоговую льготу, уже разработан и проходит согласование. В Нацбанке не знают, когда будет подписан этот указ, но считают, что льгота будет действовать уже с 1 января 2021 года.Сам указ был подписан в 2014 году, и потом срок его действия неоднократно продлевался. В 2017-м о продлении сроков действия стало известно в марте. Тогда некоторые банки временно взимали подоходный налог со всей суммы кэшбэка.