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Банки: белорусам с 1 января нужно будет платить налог со всей суммы кэшбэка

29.12.2020 17:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Банки: белорусам с 1 января нужно будет платить налог со всей суммы кэшбэка
В Беларуси могут ввести налог на кэшбэк​ / Еврорадио
1 января истекает срок действия указа №493 «О развитии безналичных расчетов». Этот документ вводил льготу по уплате подоходного налога с кэшбэка (суммы, возвращаемой покупателю после покупки). Налог, согласно этому указу, нужно было платить только если кэшбэк превышает 2% от суммы покупки.

Некоторые коммерческие банки предупреждают, что с 1 января налог будет взиматься со всей суммы кэшбэка, пишет TUT.by. С такими предупреждениями выступили, например, Альфа-Банк, банк «Дабрабыт». В некоторых банках журналистам сказали, что пока не располагают информацией об изменениях, связанных с уплатой налога с кэшбэка.

Правда, в Нацбанке уверяют, что указ, который продлевает эту налоговую льготу, уже разработан и проходит согласование. В Нацбанке не знают, когда будет подписан этот указ, но считают, что льгота будет действовать уже с 1 января 2021 года.

Сам указ был подписан в 2014 году, и потом срок его действия неоднократно продлевался. В 2017-м о продлении сроков действия стало известно в марте. Тогда некоторые банки временно взимали подоходный налог со всей суммы кэшбэка.
 
 
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Сам указ был подписан в 2014 году, и потом срок его действия неоднократно продлевался.
 
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