Источник материала: UDF



Фото: svaboda.org

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Oops! Минюст зарегистрировал новое общественное объединение – «Патриоты Беларуси» Объединение ставит своей целью построение сильной, стабильной и процветающей Беларуси.

Объединение, по официальной версии, ставит своей целью «построение независимой, сильной, стабильной и процветающей Беларуси».Утверждается, что его деятельность будет направлена на «воспитание у граждан уважения и гордости к госсимволам Беларуси, объединение граждан страны на основе патриотических и духовно-нравственных ценностей белорусского народа, его культурных традиций и исторической судьбы».По информации, основатель «патриотов» -, один из организаторов автопробегов за правящий режим под красно-зелеными флагами.