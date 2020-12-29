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Oops! Минюст зарегистрировал новое общественное объединение – «Патриоты Беларуси»

29.12.2020 17:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Oops! Минюст зарегистрировал новое общественное объединение – «Патриоты Беларуси»
Фото: svaboda.org
Министерство юстиции зарегистрировало республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси». Такого в Беларуси не было уже очень давно.

Объединение, по официальной версии, ставит своей целью «построение независимой, сильной, стабильной и процветающей Беларуси».

Утверждается, что его деятельность будет направлена на «воспитание у граждан уважения и гордости к госсимволам Беларуси, объединение граждан страны на основе патриотических и духовно-нравственных ценностей белорусского народа, его культурных традиций и исторической судьбы».

По информации @euroradio, основатель «патриотов» - Сергей Рачковский, один из организаторов автопробегов за правящий режим под красно-зелеными флагами.
 
 
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Объединение ставит своей целью построение сильной, стабильной и процветающей Беларуси.
 
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