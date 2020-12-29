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Oops! Минюст зарегистрировал новое общественное объединение – «Патриоты Беларуси»
Источник материала: UDF
Фото: svaboda.org
Объединение, по официальной версии, ставит своей целью «построение независимой, сильной, стабильной и процветающей Беларуси».
Утверждается, что его деятельность будет направлена на «воспитание у граждан уважения и гордости к госсимволам Беларуси, объединение граждан страны на основе патриотических и духовно-нравственных ценностей белорусского народа, его культурных традиций и исторической судьбы».
По информации
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Объединение ставит своей целью построение сильной, стабильной и процветающей Беларуси.
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