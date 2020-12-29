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Минюст Беларуси зарегистрировал провластное общественное объединение

29.12.2020 18:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минюст Беларуси зарегистрировал республиканское общественное объединение "Патриоты Беларуси", сообщила пресс-служба ведомства.

Основателем «Патриотов Беларуси» выступает Сергей Рачковский, который после выборов проявил себя как организатор автопробега в поддержку Лукашенко.

 
 
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Минюст Беларуси зарегистрировал республиканское общественное объединение "Патриоты Беларуси", сообщила пресс-служба ведомства.
 
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