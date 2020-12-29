Украина получит первые транспортные самолеты собственного производства

Источник материала: Tut.by

Украина получит первые военно-транспортные самолеты собственного производства. Сегодня, 29 декабря, государственное авиастроительное предприятие «Антонов» и Министерство обороны страны подписали контракт на строительство и поставку трех машин Ан-178, пишет ukrmilitary.com.



Фото: wikipedia.org

Помимо контракта, министр обороны Украины Андрей Таран и и. о. генерального директора ГП «Антонов» Сергей Бычков подписали Меморандум о сотрудничестве между оборонным ведомством и предприятием. В мероприятии принял участие президент Владимир Зеленский.

Ан-178−100Р первый военный транспортник украинского производства с турбореактивными двигателями, в будущем он должен заменить устаревающие Ан-26, которыми в основном укомплектованы ВСУ. Ранее договор на поставку Ан-178 заключили с иностранным заказчиком, теперь удалось достигнуть соглашения на поставку самолетов в украинскую авиацию.

Первый борт передадут военным после того, как завершатся сертификационные испытания, ориентировочно в 2023 году.

Ан-178 предназначен для транспортировки личного состава, легкой техники и других грузов. В случае чрезвычайной ситуации самолет может эвакуировать население из зоны бедствия, перевозить раненых и спасателей. Грузоподъемность Ан-178 — до 18 тонн, крейсерская скорость — 825 километров в час, потолок составляет более 12 километров, а дальность полета — более 5000 километров.