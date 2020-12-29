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Как нарядить питомца на Новый год? Лучшие идеи из Instagram

29.12.2020 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Бытует мнение, что есть два типа людей: те, кто любит кошек, и те, кто без ума от собак. Но мы уверены, что есть и те, кто обожает и тех, и других.

Instagram / Jennifer Aniston
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В любом случае, в преддверии Нового года каждый хозяин задумывается о том, как порадовать своего питомца и сделать его настоящей звездой праздничного вечера. В ход идет все: модные наряды, стильные головные уборы и даже яркие "побрякушки".

Если же вы до сих пор не можете придумать новогодний аутфит для своего любимца, хвостатые блогеры Instagram готовы вдохновить вас и показать лучшие идеи на своем примере. Лучшие из лучших – в специальной подборке Sputnik. Не благодарите!

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Праздничные, стильные и гламурные образы от хвостатых звезд популярной социальной сети – в специальной подборке Sputnik. Берите на заметку!
 
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