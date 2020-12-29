В Борисовском районе водитель лесовоза сбил двух работников водоканала, один из них погиб

Источник материала: Onliner

Сегодня в Борисовском районе произошла авария, в результате которой погиб работник борисовского водоканала, а его коллега травмирован. Обоих сбил водитель лесовоза. Обстоятельства случившегося рассказали в ГАИ Минской области.

ДТП случилось примерно в 14:00 на 33-м км автодороги Р63 (Борисов — Вилейка — Ошмяны), вблизи деревни Жерствянка. 52-летний водитель лесовоза МАЗ, двигаясь в направлении Логойска, совершил наезд на двух 57-летних пешеходов, один из которых скончался на месте происшествия, другой доставлен в больницу с телесными повреждениями.

— По предварительной информации, оба работника борисовского водоканала, находясь на проезжей части, устраняли техническую неисправность колеса в прицепе. В это время мимо них проезжал МАЗ, водитель которого неправильно выбрал безопасный боковой интервал, в результате чего совершил касательный наезд на УАЗ и стоящих за ним работников, — рассказали в Госавтоинспекции.





На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, ГАИ, медики, сотрудники ГКСЭ.