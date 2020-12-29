ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Борисовском районе водитель лесовоза сбил двух работников водоканала, один из них погиб

29.12.2020 18:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня в Борисовском районе произошла авария, в результате которой погиб работник борисовского водоканала, а его коллега травмирован. Обоих сбил водитель лесовоза. Обстоятельства случившегося рассказали в ГАИ Минской области.

ДТП случилось примерно в 14:00 на 33-м км автодороги Р63 (Борисов — Вилейка — Ошмяны), вблизи деревни Жерствянка. 52-летний водитель лесовоза МАЗ, двигаясь в направлении Логойска, совершил наезд на двух 57-летних пешеходов, один из которых скончался на месте происшествия, другой доставлен в больницу с телесными повреждениями.

— По предварительной информации, оба работника борисовского водоканала, находясь на проезжей части, устраняли техническую неисправность колеса в прицепе. В это время мимо них проезжал МАЗ, водитель которого неправильно выбрал безопасный боковой интервал, в результате чего совершил касательный наезд на УАЗ и стоящих за ним работников, — рассказали в Госавтоинспекции.

В Борисовском районе водитель лесовоза сбил двух работников водоканала, один из них погиб

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, ГАИ, медики, сотрудники ГКСЭ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Борисовском районе произошла авария, в результате которой погиб работник борисовского водоканала, а его коллега травмирован. Обоих сбил водитель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украина получит первые транспортные самолеты собственного производства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика