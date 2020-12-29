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Во Дворце независимости проходит новогодний бал с участием Лукашенко

29.12.2020 18:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На молодежный праздник во Дворец независимости пригласили 314 юношей и девушек из разных регионов Беларуси. Это студенты и учащиеся. Среди них — стипендиаты спецфонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, победители, участники и лауреаты различных конкурсов, олимпиад, конференций. Об этом сообщает БЕЛТА.

Среди участников и гостей праздника — Александр Лукашенко, министры культуры и образования Анатолий Маркевич и Игорь Карпенко, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Вот так сейчас выглядит резиденция изнутри. Если вы находитесь там и хотите поделиться атмосферой, присылайте свои фото и видео в наш Telegram-бот.

Во Дворце независимости проходит новогодний бал с участием Лукашенко
Во Дворце независимости проходит новогодний бал с участием Лукашенко
Во Дворце независимости проходит новогодний бал с участием Лукашенко

По прибытии Александр Лукашенко обратился к приглашенным.

— Я абсолютно верю в вас. Да, мы переживаем непростые времена. Да, иногда в авангарде событий юные и горячие головы. Так было всегда. Но убежден, рано или поздно все наши дети услышат не призывы зарубежных Telegram-каналов, а голос разума. И скажут спасибо тем людям, которые сегодня сражаются на передовой за будущее, — цитирует его Telegram-канал «Пул Первого».

Во Дворце независимости проходит новогодний бал с участием Лукашенко
Во Дворце независимости проходит новогодний бал с участием Лукашенко

 
 
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На молодежный праздник во Дворец независимости пригласили 314 юношей и девушек из разных регионов Беларуси. Это студенты и учащиеся. Среди них — стипендиаты...
 
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