Во Дворце независимости проходит новогодний бал с участием Лукашенко

Источник материала: Onliner

На молодежный праздник во Дворец независимости пригласили 314 юношей и девушек из разных регионов Беларуси. Это студенты и учащиеся. Среди них — стипендиаты спецфонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, победители, участники и лауреаты различных конкурсов, олимпиад, конференций. Об этом сообщает БЕЛТА .

Среди участников и гостей праздника — Александр Лукашенко, министры культуры и образования Анатолий Маркевич и Игорь Карпенко, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Вот так сейчас выглядит резиденция изнутри. Если вы находитесь там и хотите поделиться атмосферой, присылайте свои фото и видео в наш Telegram-бот .













По прибытии Александр Лукашенко обратился к приглашенным.

— Я абсолютно верю в вас. Да, мы переживаем непростые времена. Да, иногда в авангарде событий юные и горячие головы. Так было всегда. Но убежден, рано или поздно все наши дети услышат не призывы зарубежных Telegram-каналов, а голос разума. И скажут спасибо тем людям, которые сегодня сражаются на передовой за будущее, — цитирует его Telegram-канал «Пул Первого».







