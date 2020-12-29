Сегодня Boeing 737 MAX вернется на рейсы в США после полутора лет «бана»

Источник материала: Onliner

Сегодня American Airlines выполнит первый с марта 2019 года рейс на Boeing 737 Max. Таким образом, в США официально возвращается оказавшийся в центре серьезного скандала авиалайнер, сообщает ресурс CNBC.

Самолет выполнит рейс AF 718 из Международного аэропорта Майами в нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия. С 11 февраля American Airlines возобновит полеты на Boeing 737 Max из аэропортов Денвера и Хьюстона, а еще одна крупная американская авиакомпания, Southwest Airlines, вернет лайнеры на рейсы со второго квартала следующего года.

Boeing 737 Max вернулся на коммерческие рейсы 9 декабря этого года: бразильская авиакомпания Gol начала эксплуатировать эти лайнеры.

Max — четвертое поколение Boeing 737. Модель стали эксплуатировать в 2017 году, и уже в октябре 2018 года произошла первая катастрофа: самолет индонезийской компании Lion Air упал в Яварское море. Затем, в марте 2019-го, произошла еще одна катастрофа с бортом Ethiopian Airlines в Эфиопии. Суммарно в двух крушениях погибло 346 человек. После второй катастрофы эксплуатацию Boeing 737 Max приостановили во всем мире. Выяснилось, что причиной падений самолетов стала некорректная работа новой системы защиты от сваливания MCAS.

Перед возобновлением рейсов систему переработали, самолет прошел все проверки регуляторов.