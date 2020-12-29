Такси на летней резине вылетело в кювет на трассе Р1. ГАИ показала видео

Источник материала: Onliner

Сегодня в ГАИ Минской области рассказали о ДТП, которое случилось в Минском районе на 13-м км автодороги Р1 (Минск — Дзержинск — подъезд к М1). Автомобиль такси съехал в кювет и врезался в дерево. Авария попала на видео.

Таксист, 46-летний минчанин, управлял автомобилем Skoda Rapid.

— Около часа ночи он подвозил пассажира в Минск из кафе. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет, где совершил наезд на дерево, — сообщили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП 31-летний пассажир, житель Минского района, получил серьезные травмы, с которыми доставлен в больницу. Водитель не пострадал.

Установлено, что на Skoda, на всех четырех колесах, была установлена летняя резина, отчего автомобиль занесло. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, что согласно ПДД (п. 207-1) при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, легковые и грузо-пассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства.

Необходимо обращать внимание на маркировку шин. Шины должны быть промаркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками М+S, M&S, M.S, M S или All seasons. При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.

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