Почобут: Если бы мне кто-то в начале 2020-го сказал, что домохозяйка сможет вчистую «раскатать» Лукашенко, я бы рассмеялся в ответ»

Источник материала: Салiдарнасць

Итоги года от известного журналиста.





1 августа, Пикет в поддержку Светланы Тихановской в Гродно собрал около 12 тысяч человек. Фото Наша Ніва

— Год оканчивается. Он, безусловно, был трудным, тяжелым и во многом переломным. Редко бывает, чтобы целый год четко отождествлялся с одной персоной… Однако 2020 был таким, — пишет Анджей Почобут. — Для меня человек года — это Светлана Тихановская.





Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской

Когда в результате ГБ-шной провокации посадили Сергея Тихановского и она выставила свою кандидатуру на президентских выборах, казалось, что избирательная компания превратится в «избиение младенцев».

Где Лукашенко и его спецслужбы, а где Светлана, у которой к тому времени посадили фактически все окружение.

Казалось, да что там казалось, я был уверен, что все пройдет предсказуемо и с очевидным результатом. Даже стояние под проливным дождем в длиннющей многочасовой очереди на Советской площади в Гродно, чтобы поставить за нее свою подпись, не поколебало этой моей уверенности.

Да, рядом стояли люди, их было много, и все хотели засвидетельствовать, свое неприятие того, что происходит. Но разве это первый раз такая ситуация в Беларуси?

Женщина, которая бросалась на Тихановского

Однако вдруг наша жизнь и белорусская действительность стали на глазах меняться. То, что происходило дальше и чему мы все были свидетелями, с каждым днем становилось все больше похоже на сценарий голливудского фильма. За ним сначала с удивлением следила вся Беларусь, а потом, без преувеличения, и весь мир.

Если бы мне кто-то в начале 2020-го сказал, что обычная домохозяйка сможет вчистую «раскатать» Лукашенко, этого опытного и вооруженного всеми шулерскими видами политического оружия ветерана, я бы рассмеялся в ответ.

Не про Беларусь, не про нас… Однако она победила на выборах, и Лукашенко проиграл скромной домохозяйке.

Тихановская продемонстрировала поразительную способность учиться, умение договариваться и политический инстинкт. И её избирательная компания, проводимая при минимальных затратах, и особенно ее поствыборная деятельность за границей показали, что, голосуя за нее, мы не ошиблись. Теперь она достойно и на равных общается с ведущими политиками мира и стала лицом новой Беларуси.

Без сомнения, год 2020 был годом Тихановской.

Есть еще одна важная персона года — это Мария Колесникова. Помните, что перед встречей в СИЗО КГБ никому из политзаключенных не сообщили, что они встретятся с Лукашенко. Исключение было сделано только для Колесниковой. Почему? Непредсказуема. Лукашенко уже обжегся на ней в истории с принудительным вывозом за границу. Второй раз подставляться не захотел. А вдруг пощечину залепит вместо «здравствуйте»! Паспорт же порвала!

Поэтому в исключение из правил ее зондировали на предмет возможной реакции и, прозондировав, посчитали, что рисковать не стоит.

Встреча прошла без Колесниковой, что еще раз подтвердило — она исключение из правил. И когда Лукашенко нам рассказывает, что никого не боится, он врет.

Боится. По крайней мере, Колесниковой.

Если она выстоит в тюрьме, ее может ожидать большое политическое будущее.

В 2021 году важно, чтобы коллективная Тихановская (те, кто оказался за границей) и коллективная Колесникова (те, кто остался в Беларуси) не утратили связь, не перессорились (а над этим уже основательно работают «специально обученные люди») и продолжали работать вместе. Тогда, несмотря на всю чернь, которая ждет в 2021 году, у нас всех останется шанс на свой победный сценарий.

Ведь голливудские истории они всегда с happy end-ом!