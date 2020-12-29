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В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3

29.12.2020 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3

  • 29.12.2020, 18:25
В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3
фото: EPA-EFE/ANTONIO BAT, архив

Эпицентр располагался в 40 км от Загреба.

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник на территории Хорватии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, сообщает ТАСС.

Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от Загреба (население около 698 тыс. человек) и в 100 км к северо-западу от боснийского города Баня-Лука (население 150 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 5 км, ранее сообщалось о 10-километровой глубине.

В Загребе ощущался один мощный толчок, из-за него раскачивалось здание.

В большей части города отключилось энергоснабжение, трамваи встали, на улицах образовались скопления людей и протяженные пробки. Информация о пострадавших и разрушениях в городе пока не поступала.

Толчки чувствовались и в Белграде, более чем 380 км от очага землетрясения, передает корреспондент ТАСС. Здания в столице Сербии несколько секунд ощутимо раскачивались.

Также толчки от землетрясения ощущались в юго-восточных регионах Австрии, сообщило Австрийское агентство печати. В частности, по его данным, продолжительные толчки ощущались в федеральных землях Каринтия и Штирия. Жители этих регионов сообщили о покачивающихся зданиях и мебели. Сообщения о трясущихся стенах зданий поступили также от жителей Вены. Информации о повреждениях на данный момент нет.

Жители нескольких областей Италии тоже ощутили землетрясение, сообщил итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии. Из-за «сильной магнитуды и геологических характеристик Адриатического региона» землетрясение чувствовалось «во многих регионах Италии, особенно на северо-востоке и на побережье Адриатики», указывается в заявлении. Как сообщает агентство ANSA, землетрясение почувствовали также жители Неаполя (южная область Кампания) - там в домах раскачивались люстры.

Утром в понедельник в 50 км к юго-востоку от Загреба было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. В результате были повреждены несколько зданий в городе Петриня в центральной части страны. После последнего толчка в пострадавший город направились порядка 300 военнослужащих армии Хорватии.

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Эпицентр располагался в 40 км от Загреба.
 
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