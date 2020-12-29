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В Иркутске сгорело здание компании, специализирующейся на печати портретов Путина
Источник материала: Хартия'97
В Иркутске сгорело здание компании, специализирующейся на печати портретов Путина
Причина возникновения пожара неизвестна.
В Иркутске сегодня ночью сгорело административное здание площадью 2 тыс. квадратных метров. Как пишет
Здесь же располагались автосервис, пошивочная мастерская, компания «Комфортная среда», выпускавшая подъемники и пандусы, а также монтажная компания «ЭкспрессЛайн».
Причина возникновения пожара неизвестна, в происшествии никто не пострадал. «Пожарно-спасательным подразделениям МЧС России удалось отстоять тепловой узел, обеспечивающий теплоснабжением 32 объекта, в том числе три социально-значимых, а также расположенный вблизи жилой дом», — прокомментировали в региональном управлении МЧС.
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Причина возникновения пожара неизвестна.
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