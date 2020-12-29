Двое мужчин погибли при строительстве дома в Гродно

Днем 29 декабря обвалилось перекрытие строящегося дома в Гродно.



Фото: СК

По сообщнию СК, под завалом обнаружены тела 33-летнего хозяина стройки и 41-летнего рабочего одного из предприятий.

Очевидцы произошедшего пояснили, что на объекте производилась заливка пола второго этажа, однако в какой-то момент перекрытие обвалилось.