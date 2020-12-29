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Двое мужчин погибли при строительстве дома в Гродно
Источник материала: Навiны
Днем 29 декабря обвалилось перекрытие строящегося дома в Гродно.
По сообщнию СК, под завалом обнаружены тела 33-летнего хозяина стройки и 41-летнего рабочего одного из предприятий.
Очевидцы произошедшего пояснили, что на объекте производилась заливка пола второго этажа, однако в какой-то момент перекрытие обвалилось.
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Днем 29 декабря обвалилось перекрытие строящегося дома в Гродно.
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