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Как в лучших султанатах мира: в Беларуси появился Совет старейшин

29.12.2020 18:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совет старейшин создан при верхней палате белорусского парламента

Прошло первое заседание совета старейшин при президиуме Совета республики Национального собрания Беларуси, говорится в сообщении на сайте верхней палаты белорусского парламента во вторник.

"Совет старейшин создан в целях использования и учета практического опыта членов Совета Республики предыдущих созывов в области законодательного обеспечения формирования и реализации государственной политики по вопросам социально-экономического развития, а также их позиций в отношении актуальных проблем жизнедеятельности страны и общества", - уточнили в Совете республики.

Там отметили, что решения совета старейшин носят рекомендательный характер, а исполнение обязанностей старейшин осуществляется на общественных началах.

Во время заседания председателем совета старейшин избран Борис Батура, который был председателем Совета республики четвертого созыва.
 
 
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Совет старейшин создан при верхней палате белорусского парламента
 
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