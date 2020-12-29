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В Беларуси выпустили сверхмощный бетоновоз с тремя осями

29.12.2020 18:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский производитель «Аксиом-групп» представил сверхмощный трехосный бетоновоз, который заметно дешевле и прочнее импортных аналогов. Компактная спецмашина с мощным мотором способна проехать по любым дорогам и полям. Первые экземпляры уже собрали для крупной компании в регионах.


Модель АБС-8ДА стала самым мощным трехосным автобетоносмесителем на отечественном шасси. Автомобиль собран в Минске на основе шасси МАЗ-650128, которое используют для компактных самосвалов. Среди его преимуществ — рама с двойным усиленным лонжероном для повышенной надежности. Внутри стоит 423-сильный мотор МАЗ-Вейчай, а в паре с ним идет 16-ступенчатая коробка передач ZF. Спецмашина соответствует классу Евро-5 и может свободно въезжать в страны ЕврАзЭС.

Благодаря самой короткой базе в своем классе «миксер» обладает хорошей маневренностью: может проехать и развернуться там, где другие модели неуклюже сдают назад. Благодаря двойному лонжерону рама слегка занижена, что обеспечивает низкую высоту загрузки смеси и позволяет работать с любыми растворобетонными узлами.


Специалисты «Аксиом-групп» установили на шасси новейшее оборудование Tigarbo, одно из лучших в сфере строительной техники. Барабан перемешивает до 8 «кубометров» готовой смеси и перевозит свыше 18 тонн бетона. Бак на 800 литров воды позволяет промывать барабан после разгрузки. Смеситель из износостойкой стали работает от автономного двигателя, а разгрузочный желоб покрыт «броней» — листом металла для сдерживания абразивных свойств бетона. При износе он просто меняется на новый.

«Вместе с Минским автозаводом нам удалось выпустить крайне мощный и маневренный автобетоносмеситель. Это стало возможным благодаря широкому применению двигателей МАЗ-Вейчай WP12. До 2020 года максимальная мощность для трехосных „миксеров“ составляла 330 л.с. и не всегда была достаточной для потребителя, — отмечают в компании „Аксиом-групп“. — У новой спецмашины большой запас прочности, что особенно важно при эксплуатации за пределами городов и заасфальтированных дорог. Также удалось добиться самой низкой высоты загрузки. Новинка значительно дешевле импортных аналогов, а что еще важнее — лишь слегка превышает по стоимости ранее выпускавшиеся модели с менее мощными двигателями».


Первые автомобили новой модели уже переданы покупателю. Их планируют использовать при строительстве объектов в сельской местности — там, где спартанский потенциал спецмашины можно задействовать по максимуму.

Ранее «Аксиом-групп» выпустил самый крупный в стране 12-кубовый бетоносмеситель и миксер-малютку с барабаном на 4 «куба» готовой смеси. Все они сейчас активно используются в Беларуси. «Миксеры» производителя названы этой осенью «лучшим строительным продуктом 2020 года».

 
Теги: Минск
 
 
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Модель АБС-8ДА стала самым мощным трехосным автобетоносмесителем на отечественном шасси.
 
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