В Борисовском районе лесовоз сбил двух работников водоканала: один погиб, второй в больнице

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла днем 29 декабря в Борисовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





По предварительной информации, 52-летний водитель лесовоза МАЗ ехал по трассе Р63 Борисов — Вилейка — Ошмяны в сторону Логойска. Вблизи деревни Жерствянка он неправильно выбрал боковой интервал, по касательной врезался в УАЗ и сбил двух 57-летних работников борисовского водоканала. Мужчины находились на проезжей части и устраняли техническую неисправность колеса в прицепе.

В результате ДТП один пешеход умер на месте происшествия, второго с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.