Добрая история: бабушке подарили ремонт в квартире к Новому году

Источник материала: Sputnik Беларусь

Минчанка Людмила уже и не помнит, когда в ее квартире был ремонт в последний раз. Вся мебель покупалась еще во времена СССР. Поэтому ее квартира скорее напоминала музей, чем место для жизни.

Так было до декабря, пока Людмила не познакомилась с добрыми людьми. Они предложили свою помощь в ремонте квартиры, превратив ее в уютный уголок. Корреспонденты Sputnik побывали в гостях у счастливой хозяйки.

Чудеса на Новый год

Началась эта истории следующим образом. Волонтеры собирали продукты для людей, которые в них нуждаются. Гуманитарной помощи оказалось больше, чем было нужно, и добровольцы решили обратиться в территориальный центр соцобслуживания, чтобы им дали адреса других нуждающихся.

По одному из них проживает Людмила. Оказавшись у нее дома, волонтеры были удивлены: квартира давно требовала ремонта. Они решили попробовать помочь пожилой хозяйке и объявили о сборе средств на сайте своей организации.

"Мы узнали, что у женщины есть сын, но он особо ей не помогает. Поэтому можно сказать, что живет она одна и рассчитывает только на себя. Пенсия у нее небольшая: хватает только на еду и лекарства. Здоровье навести порядок в доме тоже не позволяет", – говорит Елена Шах, волонтер благотворительной организации "Адра".

© Sputnik Максим Богданович Елена Шах, волонтер благотворительной организации "Адра"

Однако сбор денег продвигался небыстро. Волонтеры не отчаялись и начали звонить в магазины, которые продают стройматериалы. И помощь пришла! Так, в одном строймаркете им дали большую скидку на линолеум, а также продали обои подешевле.

"Также мы стали звонить по объявлениям по продаже мебели. Просили скидку, рассказывали историю Людмилы. Что удивительно, люди входили в положение: кто-то сбрасывал цену, а кто-то и даром отдавал. Например, один мужчина подарил нестарую газовую плиту, которую изначально хотел продать", – продолжает собеседница агентства.

Доброта без границ

Желающих помочь становилось все больше. Среди них оказалось немало многодетных семей. Обычно помощь требуется им, а здесь они решили оказать ее сами.

"Доброта многодетных семей нас удивила. Есть одна мама, которая ждет пятого ребенка, она подарила стиральную машину – полностью рабочую. Сказала, что этой машинки им уже не хватает, хотят купить более вместительную. Другая многодетная мама, у которой пятеро детей, когда узнала про нашу акцию, пошла и купила новенькие табуретки. А для настроения передала Людмиле продукты и новогодний набор с конфетами", – рассказывает Елена.

© Sputnik Максим Богданович Волонтеры обзванивали строймаркеты, объясняли ситуацию, и часто магазины делали им скидку

Еще одна мама сама пошила шторы. Другая прикупила постельное белье. Есть у Людмилы и новенькое покрывало для дивана.

Волонтер Елена и сама воспитывает троих детей. Она признается, что лишних денег в семье нет, но смотреть безучастно на человека, которому нужна поддержка, она не смогла.

"Чем больше человек сам нуждается, тем больше он помогает. Это проверено жизненным опытом. Потому что такому человеку знакомы чувства того, кто оказался в беде", – отмечает Елена.

Уютный уголок

За две недели квартира Людмилы преобразилась до неузнаваемости. В зале переклеили обои, покрасили батареи, побелили потолок, сделали откосы. Скоро здесь поменяют люстру и поставят новый диван и шкаф.

© Sputnik Максим Богданович Теперь на кухне Людмилы будет висеть новый гарнитур

На кухне тоже обновили обои, повесили купленный гарнитур, заменили сантехнику. Весь потолок оказался закопченным из-за пожара в соседней квартире – дым проник через вентиляцию. Волонтерам потребовалось нанести четыре слоя акриловой краски, чтобы закрасить все пятна.

В ванной комнате теперь стоит стиральная машина. В ближайшие дни волонтеры собираются вымыть до блеска всю плитку и ванну.

"Нанимать рабочих не было денег, поэтому мы обратились в нашу организацию, в которой больше всего многодетных, и попросили о помощи. Первыми вызвались три женщины, которые безвозмездно приехали и поклеили обои. Потом приезжал наш директор и тоже клеил обои, помогал штукатурить. Мужчины-волонтеры клали линолеум, прибивали плинтусы, белили потолок, выносили и заносили мебель, вешали кухонные шкафы", – вспоминает Елена.

© Sputnik Максим Богданович Работы еще много, но волонтеры рассчитывают успеть до Нового года

Хозяйка квартиры не может нарадоваться такому подарку судьбы и то и дело благодарит новых знакомых. Правда, от интервью она отказывается: стесняется. Ремонт в ее квартире планируют закончить аккурат к Новому году, чтобы праздник Людмила встречала с хорошим настроением.

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