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Шпаковский: итоги 2020-го, Всебелорусское собрание и перспективы страны
29.12.2020 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
― 2020-й год стал годом предвестником глобального перелома, что ждет мир дальше?
― Что будет дальше с белорусскими протестами? И исчерпаны ли проблемы?
― Всебелорусское народное собрание: придут ли на смену белорусской многовекторности более четкие геополитические ориентиры и появится ли новая внутриполитическая линия?
― Что нас ожидает в ближайшем будущем, и на кого из современных ученых-"пророков" стоит обратить внимание?
Специальный выпуск программы "Горизонт событий" с участием политического эксперта Александра Шпаковского смотрите на Sputnik Беларусь.
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На радио Sputnik ― cпециальный итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием известного политического эксперта, директора информационно-просветительского...
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