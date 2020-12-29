Шпаковский: итоги 2020-го, Всебелорусское собрание и перспективы страны

Источник материала: Sputnik Беларусь

Собеседники в студии обсуждают самые резонансные темы уходящего года:

― 2020-й год стал годом предвестником глобального перелома, что ждет мир дальше?

― Что будет дальше с белорусскими протестами? И исчерпаны ли проблемы?

― Всебелорусское народное собрание: придут ли на смену белорусской многовекторности более четкие геополитические ориентиры и появится ли новая внутриполитическая линия?

― Что нас ожидает в ближайшем будущем, и на кого из современных ученых-"пророков" стоит обратить внимание?

Специальный выпуск программы "Горизонт событий" с участием политического эксперта Александра Шпаковского смотрите на Sputnik Беларусь.

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