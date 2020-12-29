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Праздничные гулянья, салют и работа транспорта в новогоднюю ночь 2020/21 в Минске
29.12.2020 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Главным местом празднования Нового года в Минске станет Октябрьская площадь. Однако отметить наступление 2021 года можно будет и на других уличных площадках как в центре, так и на окраинах столицы.
В инфографике Sputnik – время и места уличных праздников в честь наступления Нового 2021 года в Минске, а также время работы и интервал движения столичного общественного транспорта в новогоднюю ночь.
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Где в Минске в новогоднюю ночь 2020/21 пройдут праздничные гулянья и салют, как будет работать общественный транспорт, – в инфографике Sputnik.
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