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Глава Международной федерации хоккея встретится с Лукашенко в январе

29.12.2020 19:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил РИА Новости, что встретится с Александром Лукашенко в январе 2021 года, чтобы обсудить подготовку к предстоящему чемпионату мира.

«Я приеду после Рождества. Это будет после 7 января. Визит запланирован, и он состоится, на 100% в этом уверен. Я встречусь с Александром Лукашенко, и мы обсудим складывающуюся ситуацию, будем делать все возможное, чтобы чемпионат мира состоялся в Минске. Для этого приложим все усилия», — сказал Фазель по телефону.

Ранее швейцарское издание Watson сообщило, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение о переносе матчей турнира из Минска и в настоящее время активно ищет замену. Федерация хоккея Беларуси сообщила, что не получала официальных уведомлений от IIHF. Как сообщил источник РИА Новости, решение о месте проведения чемпионата мира — 2021 будет принято до конца января.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил РИА Новости, что встретится с Александром Лукашенко в январе 2021…Читать далее…
 
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