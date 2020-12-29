Голодающий уже две недели политзаключенный Игорь Лосик чувствует себя удовлетворительно

Политзаключенный Игорь Лосик, который голодает в заключении уже 14 дней, чувствует себя удовлетворительно, сообщила БелаПАН его жена Дарья Лосик.





По ее словам, супруг не намерен прекращать голодовку и будет встречать Новый год с бутылкой минеральной воды.

29 декабря Дарья привезла мужу в жодинскую тюрьму передачу, а от него передала поздравление с наступающим Новым годом для всех, кто поддерживает его и семью. «Чувствую себя нормально, даже несмотря на появление непрошенных гостей в виде вшей в нашей камере. Так что Рождество прошло по-своеобразному "весело", — написал Лосик. — Очень вам всем благодарен за слова поддержки. А я загадаю на Новый год поскорее обнять дочь и жену. Больше мне ничего и не нужно. Ради этого и справедливости держусь».

Он выразил сожаление, что его дочь Паулина, которой 4 января исполняется два года, будет встречать день рождения и Новый год без папы. «Но я думаю о ней 24 часа в сутки, и только эти мысли дают мне сил», — сказал Лосик.

Создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня и признан политзаключенным. Изначально он был обвиняемым по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что ему предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (приготовление к участию в массовых беспорядках). ТГ «Беларусь головного мозга» предположил, что это сделано «с целью оставить Игоря под стражей, так как 25 декабря истекает предельный срок его содержания по предыдущему обвинению».

Лосик вину не признает и отреагировал на новое обвинение бессрочной голодовкой до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Вместе с ним в тот же день о бессрочной голодовке объявила и его жена, однако 21 декабря сообщила, что из-за давления на семью вынуждена ее прекратить.

25 декабря стало известно, что Лосику продлили срок содержания под стражей еще на три месяца — до 25 марта 2021 года.