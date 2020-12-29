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В Борисовском районе лесовоз сбил двух работников водоканала: один погиб, второй в больнице

29.12.2020 19:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла днем 29 декабря в Борисовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, пишет AUTO.TUT.BY 



По предварительной информации, 52-летний водитель лесовоза МАЗ ехал по трассе Р63 Борисов — Вилейка — Ошмяны в сторону Логойска. Вблизи деревни Жерствянка он неправильно выбрал боковой интервал, по касательной врезался в УАЗ и сбил двух 57-летних работников борисовского водоканала. Мужчины находились на проезжей части и устраняли техническую неисправность колеса в прицепе.

В результате ДТП один пешеход умер на месте происшествия, второго с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
 
 
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Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла днем 29 декабря в Борисовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, пишет AUTO.TUT.BY 
 
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