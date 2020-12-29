Беларуськалий ставит рекорд по добыче, но экспорт падает









— И на фоне разговоров, что кто-то остановился или вообще закроется, это самый убедительный ответ на такие высказывания, — заявил Головченко.





Что же, если власти хотели дать “ответ” стачкомовцам — они этого добились. По официальным данным, за январь-ноябрь Беларуськалий увеличил производство удобрений на 2,3%. Звучит отлично, если бы не одно "но": экспорт калийных удобрений в этом году падает.





Согласно данным Белстата, за январь-октябрь Беларусь экспортировала калийных удобрений на $2 млрд. За такой же период прошлого года продали почти на $416 млн больше.





Заметнее всего экспорт упал в Китай, Польшу, и США.





Экспорт хлорида калия тоже падает — также на 415 миллионов долларов по сравнению с январём-октябрём 2019-го. В первую очередь — за счёт сокращения поставок в Китай, Индию, Польшу и США. С Норвегией, чья компания Yara является крупным партнёром Беларуськалия, но регулярно высказывает озабоченность соблюдением прав работников на белорусском предприятии, экспорт упал не так заметно.